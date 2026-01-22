Galicia Suroeste presenta un destino "que no se parece a ningún otro" en Fitur Concello de Mos

Galicia Suroeste y el Geodestino Ría de Vigo han presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo que se celebra estos días en Madrid su campaña "Única", que reivindica la singularidad, diversidad y autenticidad de este territorio situado entre el Suído, el Miño y el Atlántico.

Esta iniciativa pone en valor una oferta turística basada en la identidad propia, en la calidad y en la experiencia auténtica, como seña distintiva del geodestino.

La presidenta de Galicia Suroeste y alcaldesa de Tomiño, Sandra González, ha destacado el papel estratégico de la cooperación municipal para consolidar este destino y ha subrayado que "es un territorio con identidad propia, con un patrimonio natural y cultural excepcional, y con una oferta turística que apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la experiencia auténtica".

"Somos un destino que se construye desde la emoción y desde la verdad", ha añadido.

Por su parte, la representante institucional del Geodestino, Ánxela Fernández, ha destacado la importancia de estar en espacios como Fitur para dar a conocer esta campaña que es "una llamada a descubrir un destino que no se parece a ningún otro, donde cada visitante puede encontrar una experiencia personal, cercana e inolvidable".

"Es más que una campaña: es la manera que tenemos de decirle al mundo que aquí todo es distinto, que cada rincón guarda un secreto y cada experiencia deja una huella que no se olvida", ha declarado.

La campaña se presenta como una herramienta de promoción que integra naturaleza, patrimonio, gastronomía, cultura y tradiciones, con una narrativa visual y emocional que busca posicionar Galicia Suroeste como un destino imprescindible dentro de la oferta turística gallega.

La presentación concluyó con la proyección del audiovisual "Única" y los asistentes fueron obsequiados con una pieza única diseñada por la joyera y artesana de Oia, Areladefé, creada especialmente para este evento.