Abel Caballero, en Fitur 2026: "Vigo inventó la Navidad del siglo XXI"

Vigo ha presentado este jueves su propuesta turística para 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en el stand de Turespaña. La Navidad centra la campaña turística de la ciudad, un "fenómeno turístico" que se extiende a todo el año.

Bajo el lema "Vigo, una Navidad de 365 días", los periodistas Paula Montes y Luis García han conducido la presentación, que ha arrancado a las 14:00 horas. Durante esta, se ha presentado el vídeo promocional de la ciudad, imágenes de la Navidad, Balaídos y de las más icónicas calles olívicas.

Abel Caballero ha sacado pecho de su Navidad, que atrae a "millones de visitantes" y que impulsa el "conjunto del turismo" durante los 365 días del año. "Vigo inventó la Navidad del Siglo XXI", ha asegurado el regidor socialista durante su intervención.

Vigo en Fitur 2026

Esta ha sido la última cita del regidor olívico en Fitur 2026. Este miércoles, Caballero se reunió con representantes de diversas aerolíneas: Vueling, Volotea, Air Nostrum, Binter y Wizz Air. El objetivo es conseguir nuevos destinos para Peinador tras la salida de Ryanair.

Además, este mismo jueves a las 11:30 horas, ha presentado la iniciativa Vigo Film Office en el Fitur Screen del pabellón 10 de IFEMA, en el que ha presentado este proyecto que transforma la ciudad en un “plató a cielo abierto”.

De la mano de la directora del proyecto, Amaia Mauleón, y del director de Verbe Creative Group, Santiago Romero, Vigo ha presumido de las 42 producciones audiovisuales que ha acogido la ciudad en 2025.

