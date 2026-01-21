Galicia refuerza en Fitur la candidatura "madura, sólida y arropada" de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial

La candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la Unesco se ha presentado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, con la presencia del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, el delegado del Gobierno en Galicia, el presidente del Consorcio de Turismo Ribeira Sacra, Luís Fernández, y los presidentes de las diputaciones de Lugo y Ourense, Carmela López y Luís Menor.

En el expositor de Galicia en la feria, López Campos ha destacado que afrontan la recta final de este proceso "con optimismo y confianza" y se ha mostrado "más que satisfecho" con el trabajo realizado hasta ahora por los técnicos del Gobierno gallego y del Ministerio de Cultura.

La evaluación está prevista para julio de este año, un momento clave al que la candidatura llegará "con las máximas garantías y la mejor estrategia posible", una vez que el Gobierno gallego ha cumplido "rigurosamente con los trámites, la documentación y los plazos exigidos" y continúa haciéndolo en los procedimientos de este semestre.

Unos pasos "clave" a los que se enfrentan "con la tranquilidad que da contar con una candidatura madura, sólida y arropada no sólo por el Gobierno central, sino por toda la comunidad, vecinos, agentes locales e instituciones de la zona", ha celebrado.

En este sentido, ha recordado que el pasado noviembre una delegación de la Xunta y del Ministerio mantuvo en París una reunión con un comité de expertos de la Unesco para ampliar y aclarar aspectos del expediente, cuestiones que, según ha avanzado, se presentarán antes del 27 de febrero.

Además, ha anunciado que mañana se reunirá con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para abordar el estado de la candidatura y fijar una hoja de ruta conjunta, y que también está previsto un encuentro en febrero con el subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, y el embajador de España ante el organismo, Miquel Iceta.

La candidatura, bajo el nombre 'Ribeira Sacra: Paisaje del agua', pone en valor un territorio que abarca 26 concellos de Lugo y Ourense y que, según el conselleiro, posee "un valor universal y excepcional". La propuesta se apoya en atributos como los cañones y valles fluviales moldeados por el agua y un patrimonio hidráulico singular, con infraestructuras que han llegado hasta hoy desde la revolución tecnológica medieval, como molinos, centrales y espectaculares saltos de agua, una singularidad que pudo comprobar sobre el terreno el observador de Icomos.

López Campos ha recordado que la Xunta ha invertido cerca de 8 millones de euros en la conservación y puesta en valor de más de 40 bienes patrimoniales y ha impulsado más de 90 actuaciones en el territorio desde el inicio de la hoja de ruta en 2017.

"Un modelo de turismo que queremos proyectar al mundo"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado que la candidatura de la Ribeira Sacra "es un proyecto estratégico para el Gobierno de España, que conecta plenamente con el modelo de turismo que queremos proyectar al mundo: más respetuoso, más auténtico y comprometido con su gente y con su paisaje".

Blanco ha puesto en valor el esfuerzo y el compromiso firme del Gobierno para alcanzar este hito histórico y ha expresado su confianza en que "muy pronto" la Ribeira Sacra reciba el reconocimiento como Patrimonio Mundial, fruto del impulso colectivo y del trabajo coordinado de todas las administraciones y agentes implicados.

El delegado del Gobierno en Galicia ha subrayado la importancia de la colaboración institucional entre el Gobierno de España, la Xunta de Galicia, las administraciones locales y los agentes sociales de las provincias de Lugo y Ourense, que ha calificado como "la base imprescindible para presentar una candidatura sólida, rigurosa y capaz de hacerse realidad".

Además, ha señalado que la Ribeira Sacra representa "un ejemplo de turismo de calidad", vinculado a la naturaleza, con una riqueza paisajística excepcional y un patrimonio cultural y enogastronómico de enorme valor, que combina identidad, territorio y futuro.

Por último, ha recordado la inversión del Gobierno de España en Galicia en los últimos años, con más de 230 millones de euros destinados a reforzar un modelo turístico sostenible y a convertir a la comunidad "en un motor de oportunidades, empleo y cohesión social", en línea con los valores que encarna la candidatura de la Ribeira Sacra.