"Vigo, una Navidad de 365 días": así será la propuesta turística que presentará Abel Caballero en Fitur

Este jueves, Vigo presentará su propuesta turística para 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebrará en el Instituto Ferial de Madrid (Ifema), en el stand de Turespaña a partir de las 14:00 horas.

Bajo el lema "Vigo, una Navidad de 365 días", la ciudad olívica se mostrará como "el destino turístico más importante de largo de Galicia" y que "resalta en España" gracias a la Navidad, "que tira del conjunto del turismo en todo el año". Así lo ha avanzado el alcalde Abel Caballero en un audio remitido a los medios de comunicación.

"En Navidad tenemos millones de visitantes y son nuestros prescriptores, pero queremos que todo el mundo sepa que en Vigo, simbólicamente, la Navidad se desarrolla en 365 días, porque tenemos una oferta única para cada uno de los 365 días del año", ha destacado Caballero.

El acto estará presentado, al igual que el año pasado, por los periodistas Paula Montes y Luis García Rey, y en él tendrán cabida más proyectos de la ciudad, como la reforma de Balaídos con miras a ser sede del Mundial 2030, O Marisquiño, la Vigo Cup como referencia del fútbol base, el Vigo Nature y los conciertos de Castrelos, entre otros.

Además, esa misma mañana se presentará el proyecto de la Vigo Film Office, de la mano de su directora, Amaia Mauleón, y Santiago Romero, director de Verbe Creative Group. "Vamos a hacer la presentación de nuestro plató a cielo abierto", ha señalado el regidor olívico, que ha destacado que Romería, la película rodada en Vigo y su comarca, será la galardonada con el premio a la mejor producción cinematográfica del año por Fitur Screen.