El Monte Real Club de Yates de Baiona (Pontevedra) llevará a Fitur el Camino de Santiago por mar

El Monte Real Club de Yates de Baiona volverá a estar presente, un año más, en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, reforzando su apuesta por el turismo náutico de calidad con la presentación oficial de la VI Ruta Náutica Rías Baixas – Camino de Santiago Ría de Muros Noia.

Esta ruta, considerada una de las propuestas más singulares del panorama turístico y deportivo gallego, invita a vivir el Camino de Santiago desde el mar, recuperando la tradición histórica de los peregrinos que llegaban a Compostela por vía marítima.

La presentación tendrá lugar el jueves 22 de enero en el Pabellón de Galicia y correrá a cargo del vicepresidente del club, Alechu Retolaza, y del presidente de la Asociación Ría Muros Noia y alcalde de Porto do Son, Luis Oujo. Ambos darán a conocer los detalles de la nueva edición ante profesionales del sector turístico, representantes institucionales y medios de comunicación, destacando el carácter diferencial de una experiencia que combina navegación, patrimonio cultural, espiritualidad y tradición marinera, ofreciendo una perspectiva única del litoral gallego.

Organizada por el Monte Real Club de Yates en colaboración con el Real Club Náutico de Portosín, la Ruta Náutica Rías Baixas se ha consolidado desde su creación en 2021 como un evento de referencia dentro del calendario náutico nacional. La edición 2026 contará con una participación limitada de embarcaciones —principalmente a vela, aunque también a motor— para preservar la calidad y seguridad de la travesía, durante la cual los participantes sellarán su credencial de peregrino en los distintos puertos de escala.

El itinerario recorre enclaves emblemáticos como Baiona, Islas Cíes, ría de Aldán, Ons, Combarro, ría de Arousa, A Pobra do Caramiñal, Muros y Portosín, antes de culminar en Santiago de Compostela, incorporando además actividades culturales y gastronómicas que ponen en valor el patrimonio marinero y fomentan un modelo de turismo responsable y sostenible.