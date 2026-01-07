Viajar a Canarias desde Vigo, más barato: Binter ofrece vuelos desde 90 euros hasta junio
Los billetes pueden adquirirse hasta el día 19 para viajar entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026
Viajar a Canarias desde Vigo será más barato a partir de marzo. Binter ha puesto a la venta billetes desde 90 euros para viajar entre la ciudad olívica y el archipiélago atlántico en viajes programados entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026.
Los pasajes en promoción podrán adquirirse hasta el próximo 19 de enero, según informa Europa Press, que recuerda que la aerolínea ofrece conexiones diarias entre Vigo y el archipiélago a través de los aeropuertos de Gran Canaria o Tenerife Norte.
Concretamente, opera vuelos con Gran Canaria los martes, miércoles, jueves, viernes y domingos; mientras que con Tenerife, desde el pasado mes de diciembre, lo hace a diario.
Tal y como ha trasladado la compañía, una de las "características diferenciales" de esta ruta es que permite a los pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer "gratuitamente" los vuelos interinsulares en conexión.
Además, pone a disposición de sus clientes productos de 'stopover', servicio que permite visitar dos islas en un mismo viaje por un "coste extra mínimo" sobre la tarifa habitual.
La compañía ha detallado que las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes.