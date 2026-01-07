Viajar a Canarias desde Vigo, más barato: Binter ofrece vuelos desde 90 euros hasta junio

Los pasajes en promoción podrán adquirirse hasta el próximo 19 de enero, según informa Europa Press, que recuerda que la aerolínea ofrece conexiones diarias entre Vigo y el archipiélago a través de los aeropuertos de Gran Canaria o Tenerife Norte.

Concretamente, opera vuelos con Gran Canaria los martes, miércoles, jueves, viernes y domingos; mientras que con Tenerife, desde el pasado mes de diciembre, lo hace a diario.

Tal y como ha trasladado la compañía, una de las "características diferenciales" de esta ruta es que permite a los pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer "gratuitamente" los vuelos interinsulares en conexión.

Además, pone a disposición de sus clientes productos de 'stopover', servicio que permite visitar dos islas en un mismo viaje por un "coste extra mínimo" sobre la tarifa habitual.

La compañía ha detallado que las personas que deseen aprovechar la promoción pueden adquirir los billetes a través de los distintos canales de venta de la compañía: bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes.