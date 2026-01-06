Medio millón de personas visitaron el Parque Nacional das Illas Atlánticas durante 2025

Cerca de 500.000 personas han visitado el Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia durante 2025. Cíes repite como la isla más visitada y Cortegada cierra el año con cifra récord de afluencia.

En concreto, un total de 323.357 personas han pasado por las Islas Cíes, lo que supone el 66% del total de visitantes pese a haber registrado una cifra algo inferior a 2024. Por su parte, visitó Ons una cifra muy parecida a la del año anterior: 142.309 de visitantes.

A estas cifras hay que sumar las 14.634 personas que durante el mismo período pasaron por Sálvora y las 10.588 que visitaron Cortegada. Esta isla nunca había superado la barrera de los 10.000 turistas, tras haber duplicado su afluencia en apenas cinco años.

Además, en una nota de prensa, la Xunta de Galicia destaca que la temporada de verano ha vuelto a concentrar el mayor volumen de viajeros de todo el año. Como es habitual, agosto concentró la máxima afluencia, con un total de 163.654 personas, seguido de julio (132.751 visitantes) y junio (82.719 visitantes).

Aun así, destacan el "buen comportamiento" de las visitas durante la Semana Santa. En abril, 13.784 personas desembarcaron en alguna de las Islas Atlánticas este año, frente a los 11.570 visitantes de 2024. También se detectó un aumento de afluencia en mayo, junio y octubre.