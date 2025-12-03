El turismo en Vigo sigue batiendo récords: "Son miles y miles de puestos de trabajo que se crean"

La ocupación hotelera en Vigo sigue batiendo récords. Como cada mes, algo que ya se está convirtiendo en tradición, el alcalde Abel Caballero ha sacado pecho por los números que se registran en la ciudad olívica.

En este caso, los hoteles en el mes de noviembre han estado al 70,5% de ocupación, una cifra que supera la del año anterior, que estaba en el 68%. "En términos de comparación histórica, en noviembre en Vigo la ocupación era prácticamente nula", ha señalado Caballero, que ha matizado que se trata de "la media del mes", porque los fines de semana "ya sabemos que está en torno al 100%".

Según ha desgranado el regidor, la mayor parte de los turistas, un 55%, llegan del resto de España, mientras que de Galicia son un 12%. Entre los visitantes internacionales, un 32,5%, son mayoría los portugueses, casi la mitad del porcentaje. Les siguen Alemania, con un 5%, y Estados Unidos, Francia e Italia con un 3,5%.

"Esto son miles y miles de puestos de trabajo que se crean en la ciudad de Vigo, no sólo en hostelería y hoteles, también en cafeterías, bares, restaurantes y comercios", ha destacado Caballero, que ha celebrado el "tirón importantísimo para el empleo y la economía de Vigo" que supone el turismo.