Invasión portuguesa de Navidad: los hoteles de Vigo registran hasta un 95% de ocupación

Ya lo auguraba el alcalde Abel Caballero hace una semana: los hoteles de la ciudad olívica han rozado el lleno este último fin de semana. Del 28 de noviembre al 1 de diciembre, Vigo ha recibido a miles de turistas y visitantes, especialmente de Portugal, que celebran este lunes una de sus principales fiestas nacionales: la Restauración de la Independencia.

Según datos de Ahosvi (Asociación de Hostelería de Vigo), del viernes al domingo, los hoteles alcanzaron entre un 90% y un 95% de ocupación. La noche del domingo al lunes, en cambio, estuvieron ocupadas el 80% de las plazas ofrecidas por los establecimientos de la ciudad. Cifras que se sitúan por debajo de las previsiones del regidor socialista, que aseguró que se alcanzaría el 99% de ocupación.

Además, cabe mencionar el impulso que puede suponer para la ciudad y otras localidades del área. Caballero reivindicó el pasado jueves el "efecto tractor" de la Navidad de Vigo y aseguró que estaba "tirando" de las reservas en municipios como Cangas, Sanxenxo o Pontevedra.

La gran afluencia de turistas también obligó al Concello a activar el nivel máximo de su plan de movilidad para Navidad. Aun así, se pudieron observar grandes colas de coches en el acceso a los puntos de referencia de la Navidad viguesa: inmediaciones del Centro Comercial Vialia, García Barbón y Gran Vía.

Previsiones para el puente de diciembre

Pero el ritmo no para en Vigo. El primer fin de semana de diciembre llega de la mano del Puente de la Constitución. Los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre son también considerados de afluencia "muy alta" por la corporación local, que volverá a aplicar restricciones de tráfico.

Como informó el vicepresidente de Ahosvi, Brais Rodríguez a Treintayseis, muchos visitantes se adelantaron y reservaron con mucha antelación para conseguir habitación en Navidad en Vigo, "especialmente para el puente de diciembre". "Hace dos meses ya se habían llenado las plazas en muchos casos —especialmente el sábado, el día más fuerte—", explicó entonces.