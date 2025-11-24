Abel Caballero presume de ocupación hotelera: "La Navidad de Vigo es una revolución económica"
Según ha informado el alcalde, los hoteles han estado al 90% los dos últimos fines de semana: "Estamos teniendo llenos totales"
Tras cumplirse dos semanas desde que las luces de Navidad de Vigo se han puesto en marcha, los hoteles confirman el éxito turístico de la celebración en la ciudad, con dos fines de semana con una ocupación en torno al 90%.
Según ha informado el alcalde Abel Caballero en un audio remitido a los medios, "cada vez más gente acude a la Navidad de Vigo". "Estamos teniendo llenos totales, y eso significa una enorme afluencia de turistas y visitantes, que significa un enorme tirón de la economía", ha añadido.
"La Navidad es una revolución económica", ha celebrado Caballero, que ha puesto en valor los dos nuevos mercadillos abiertos este fin de semana, el de Vialia y el de Bouzas, además de su iluminación.
De nuevo, ha tenido palabras para la oposición, "los de siempre", porque "la Navidad les está ganando a todos". "Al Bloque y al Partido Popular les gustaría cerrar y apagar la Navidad, pero la Navidad los va a apagar políticamente a ellos", ha sentenciado.