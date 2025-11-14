El Aeropuerto de Vigo supera en más de un 5% el número de pasajeros de enero a octubre de 2024

Ligero descenso de viajeros en el aeropuerto de Vigo durante este pasado mes de octubre, con un 0,6% menos que el mismo mes del año anterior.

En concreto, por la terminal viguesa han pasado un total de 90.567 pasajeros en octubre. De los 90.366 viajeros comerciales, 86.136 se desplazaron en conexiones nacionales (-1,1%), mientras que 4.230 lo hicieron en vuelos internacionales (+4,5%).

En lo que se refiere a aterrizajes y despegues, Peinador operó un 17,9% más que en el mismo mes del año pasado, con un total de 1.115 operaciones. De ellos, 762 fueron vuelos comerciales: 685 con origen o destino nacional y 77 internacionales.

En el acumulado de enero a octubre, Vigo contabiliza un total de 921.629 pasajeros, un 5,2% más que en el mismo periodo de 2024, y ha gestionado 10.472 movimientos de aeronaves, un 8,9% más que en los diez primeros meses de 2024.