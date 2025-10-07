Navidad 2025 en Vigo: los hoteles registran las primeras reservas y apuntan al lleno

Primera semana de octubre y el centro de Vigo ya luce gran parte de los adornos de Navidad. El espíritu navideño recorre las calles olívicas, así como sus hoteles, que ya comienzan a notar el impacto de esta fecha tan señalada por locales y turistas.

La Navidad de Vigo es uno de los eventos del año y la ciudad se prepara desde principios de verano. La bola de Urzáiz, la caja de regalo o el muñeco de nieve de Vía Norte ya están preparadas para lucir su máximo esplendor, a la espera del encendido de las luces, cuya fecha aún no se ha desvelado.

Pero muchos turistas no pueden esperar al anuncio del alcalde Abel Caballero y ya se han aventurado a reservar alojamiento para las dos últimas semanas de noviembre y diciembre. "Tenemos la mitad del hotel ocupado a día de hoy", afirma a Treintayseis la delegada comercial del Hotel Zenit, Ana Pérez.

"Eso significa que hay una antelación en las reservas", añade la portavoz de uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad olívica. Ahora bien, como destacan también desde el NH Collection Vigo y el Gran Hotel Nagari, el "aluvión" de reservas ocurre en el momento en el que el regidor anuncia el encendido.

"Noviembre es un mes de no muy alta ocupación hasta el momento en el que se encienden las luces", explica la Relaciones Públicas del Nagari, Rocío Porto, que asegura que, a partir del comienzo de la Navidad en Vigo, los hoteles cuelgan prácticamente el cartel de lleno.

Las reservas de última hora, claves para el lleno

La directora del NH Collection Vigo, Beatriz Sampedro, indica que la media de ocupación en diciembre se situará sobre el 84%, según sus previsiones. Una tasa que asciende en fechas señaladas como el Puente de la Constitución, fines de semana y el Día de Reyes, situando a diciembre como el segundo mes más importante para la facturación hotelera en Vigo.

A pesar de que la demanda de alojamiento se multiplica a partir del 12 de diciembre y hasta el 21, Sampedro detalla que muchos clientes, especialmente aquellos que viajan desde Portugal, deciden reservar a última hora. "La gente reserva un poco más tarde, es la evolución de todo el año", aclara.

Así, hoteles como el NH pasan de registrar una tasa de ocupación del 70% a superar el 80% o llenar en apenas tres días. Ahora bien, como inciden Porto y Pérez, "lo que marca el cambio es el encendido de las luces". "Marca la tendencia de mayores reservas", recalca la representante del Nagari.

Cabe destacar que el cliente de los hoteles de Vigo para Navidad suele ser familiar, que duermen varias noches en la ciudad y suelen reservar varias habitaciones. Además, como la demanda va en aumento a medida que se acerca diciembre, también asciende el precio del alojamiento.

Sin fecha para cenas de empresa

El tsunami de reservas por Navidad no ha llegado a Vigo, apenas han llegado las primeras. Ahora bien, donde el impacto navideño es más notable es en las solicitudes de cenas de empresa y familiares.

"Se nota que la gente sale más a cenar o comer fuera esos días. Es cierto que hay más demanda", explica Ana Pérez, en referencia a Nochebuena y Nochevieja. Ahora bien, en cuanto a las comidas de empresa, asegura que ya tiene "algunas fechas completas".

"Ese nicho de mercado nosotros siempre lo hemos trabajado y empieza tempranito", apunta la representante del Hotel Zenit, que como sus compañeras del NH y del Nagari comienza a recibir este tipo de reservas acabado el verano, desde septiembre. Los días más demandados, según Rocío Porto, del Nagari, son el 12 y el 19 de diciembre.

Muchas empresas reservan sin conocer el menú, que los hoteles están acabando de definir: "Los menús de empresa ya los tenemos cerrados y los de Nochebuena y Nochevieja los cerramos a final de esta semana", afirma la directora del NH, que explica que se están solicitando mesas para 40 o 50 comensales.

Preparativos para Navidad

La Navidad de Vigo es una de las citas más señaladas del año. La decoración en la calle atrae a los visitantes de toda España y Portugal, por lo que los hoteles no se quieren quedar atrás. Así, este mes comenzarán los preparativos. Hay dos vertientes: establecimientos que apuestan por sus proveedores habituales y aquellos que buscan diferenciarse.

El primer caso es el del Hotel Zenit, que acudirá a sus floristerías de confianza a lo largo de octubre para decorar sus salas y habitaciones. La opción más atrevida será la del NH Collection Vigo, que han encargado a una empresa de Valencia "una cosa muy chula en la fallada".

"Se lo hemos encargado a los que hacen las Fallas, concretamente a una zona de Paiporta, un poco también para ayudar con el tema de la DANA", añade su directora. Como en el caso del Gran Hotel Nagari, preparan año a año la decoración navideña para estar a la altura.

Así, el espíritu navideño ya se empieza a sentir en los hoteles de Vigo, que cada año atrae a más turistas en estas fechas. De hecho, los tres establecimientos contactados concuerdan en que antes "diciembre era un mes más bien bajo y ahora es el segundo más importante después de agosto".