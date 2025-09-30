Vigo registra más peregrinos que nunca: el Camino Portugués por la Costa alcanza un nuevo récord

El Camino Portugués por la Costa sigue creciendo. Esta variante ha superado la cifra de 75.500 peregrinos a falta de tres meses para cerrar el año, batiendo así un nuevo récord al superar los 74.759 peregrinos de todo el año pasado.

Así lo ha transmitido la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, este martes. La representante del gobierno autonómico se ha reunido con la nueva directiva de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi) para analizar las líneas de colaboración para promover el Camino Portugués por la Costa a su paso por la ciudad olívica.

Tras celebrar haber superado a 30 de septiembre todas las marcas históricas de afluencia de peregrinos, Ana Ortiz ha recalcado que la variante que pasa por Vigo sigue siendo la que más crece (un 20%). Además, continúa ganando peso sobre el resto de itinerarios.

"Estamos ya en un punto de excelencia que deberíamos de tener todos en cuenta para cuidar y fomentar", ha añadido la representante de la Xunta, que ha recordado que Vigo es la única ciudad de Europa que no tiene su ruta señalizada.

"Queda claro que tenemos un diamante que recorre nuestra costa, pasa por Vigo y recorre por los paisajes más espectaculares, pero por desgracia tenemos que lamentar la negativa del alcalde para señalizar la ruta a su paso por nuestras calles, lo que provoca que numerosos peregrinos se pierdan", ha explicado.

Durante la reunión con Ahosvi, en la que estuvieron presentes su presidente, Gabrielle Provezza, y su tesorera, Beatriz González, Ortiz los ha felicitado por la iniciativa del plano de la ciudad donde se detalla el recorrido de esta ruta jacobea, así como información turística y de alojamiento.