El Camino Portugués por la Costa, la variante de moda: más de 60.000 peregrinos ya han pasado por Vigo

La increíble costa del sur de Pontevedra impresiona cada año a más peregrinos. El Camino Portugués por la Costa continúa de moda y son ya más de 60.000 peregrinos los que han elegido esta variante para llegar a Santiago de Compostela en 2025.

Los datos de la Oficina del Peregrino así lo demuestran. El 16,19% de los viajeros escogen el Camino Portugués por la Costa. A día 12 de septiembre, 64.507 peregrinos han cruzado Vigo en dirección a la capital gallega, lo que supone un incremento del 18% respecto a hace un año.

El crecimiento exponencial de esta variante contrasta con el de otros caminos. El Francés y el Portugués por el interior se mantienen prácticamente estables, con leves subidas del 2% y del 4%. Además, el crecimiento de la vía costera es bastante superior a otros caminos de moda como el Inglés (+9%) y el Primitivo (+12%).

El Camino Portugués por la Costa lleva años con esta tendencia. Desde que la Xunta de Galicia reconoció esta variante en 2016, que va desde A Guarda hasta Baiona atrae a muchos peregrinos extranjeros, sobre todo a aquellos que buscan la vía más instagrameable.

"Los caminos marítimos están de moda"

El vocal de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), Jose de la Riera, explica a Treintayseis que el éxito de la variante portuguesa por la costa se debe a que "están de moda los caminos marítimos".

"Los caminos bonitos, entre comillas, independientemente de su mayor o menor historicidad, se han puesto de moda", reitera de la Riera. Al respecto, detalla que la Variante Espiritual, que recorre la comarca de O Salnés desde Pontevedra, es otra alternativa al Camino Portugués más tradicional que está creciendo.

Así como el boca a boca y la viralidad en redes también han influido en el cada vez mayor número de peregrinos, la influencia del aeropuerto Sá Carneiro de Oporto es fundamental. El 37,01% de los viajeros parte de allí para completar uno de los caminos más internacionales.

"Creo que es el motivo más importante, date cuenta que el mayor número de peregrinos lo está aportando Estados Unidos, seguido por Alemania", razona Jose de la Riera, debido a que "el camino sale a pocos cientos de metros del aeropuerto". "Para ellos es bastante cómodo", concluye.

El camino más internacional

La influencia de un aeropuerto internacional como Sá Carnerio es clave en la evolución del Camino Portugués por la Costa. El 77,55% de los peregrinos que escogen esta vía son extranjeros, tan solo un 22,45% son turistas nacionales.

El porcentaje de peregrinos internacionales es muy superior al resto de variantes. El peso de los extranjeros en el Camino Francés —el más transitado— supone un 44,17% del total; en el Portugués central, un 58,29%; y en el Inglés, un 45,77%.

Como indica Jose de la Riera, esto se debe a la llegada masiva de peregrinos estadounidenses, que lo define como "una novedad" para el Camino de Santiago. El 11,06% de los viajeros que eligen la variante portuguesa por la costas llegan desde Estados Unidos.

La segunda nacionalidad extranjera más importan es Alemania. Los alemanes suponen un 10,47% del total de peregrinos que realizan el Camino Portugués de Costa. "Se ha llegado a llamar el camino de los alemanes", recuerda el vocal de la FICS.

"Este camino tiene un problema y se llama Vigo"

El Camino Portugués por la Costa es la única ruta jacobea que discurre Vigo. De hecho, la urbe olívica es el segundo punto de partida más habitual de estos peregrinos; en concreto, el 28,06% de los que escogen esta variente empiezan en esta ciudad, solo salen más desde Oporto.

Una de las explicaciones es que, desde Vigo, los peregrinos pueden completar los 100 kilómetros requeridos para conseguir la Compostela. Por esta razón también, Baiona es el tercer punto de partida más común del Camino Portugués por la Costa.

Pese al éxito de esta variante y de la cantidad de peregrinos que la empiezan en Vigo, la ciudad olívica aún no cuenta con la señalización pertinente del camino. "El Camino Portugués por la Costa tiene un problema señalado repetidamente. Ese problema se llama Vigo", sentencia a Treintayseis Jose de la Riera.

"Estareis hartos de ver peregrinos dando vueltas al Corte Inglés para averiguar dónde carallo está el camino", asevera el vocal de FICS, que afirma que "el señor alcalde de Vigo es el único alcalde de Europa que no tiene señalizado el Camino de Santiago". "Todo por su enfrentamiento con la Xunta", incide.

Desde FICS no comprenden la actitud del Concello de Vigo al respecto. "Se pierden todos, es un desastre", recalca su vocal, que advierte que es "peligroso" que no esté señalizado, ya que muchos peregrinos acaban caminando por carretera generales donde corren el riesgo de ser atropellados o provocar accidentes.

El alcalde de Vigo aseguró en 2018 que señalizaría la ruta jacobea a su paso por la ciudad y, en 2024, anunció lo haría a través de mupis y pantallas. "Las flechas amarillas en Vigo son irrelevantes", declaró meses más tarde en una entrevista en COPE Vigo.

Desde la Xunta de Galicia —administración que más promociona el Camino de Santiago pese a la tensión que genera con los vecinos de algunas localidades por la proliferación de peregrinos—, han realizado el primer mapa de servicios del Camino Portugués por la Costa a su paso por Vigo en colaboración con los hosteleros de la ciudad.

El mapa incluye información turística con puntos de relevancia para visitar y la ubicación de hoteles y lugares de alojamiento, según indicaron en su presentación representatnes del gobierno gallego. Como recuerda Jose de la Riera, Vigo sólo cuenta con un albergue público, el albergue público Juan Manuel López-Chaves —figura clave en la defensa del patrimonio del Camino como presidente de la Asociación Amigos de los Pazos, pionera en la investigación y señalización de la variante portuguesa por la costa—.