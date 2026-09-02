La OTAN selecciona a una empresa gallega para participar en su aceleradora de tecnología

La empresa tecnológica gallega Vig-Sec Drone ha sido seleccionada por la OTAN, a través de su aceleradora tecnológica DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), para participar en la fase Mission Track con su plataforma tecnológica Suite ACRE.

En esta fase tan solo participan 15 proyectos innovadores, seleccionados por su interés para la defensa y su alineación con las necesidades operativas de los países aliados.

El programa permite a las empresas seleccionadas disponer de un apoyo económico de 300.000 euros a fondo perdido para participar en ejercicios de demostración. Además, tendrán seis meses para presentar su tecnología a los diferentes ministerios de Defensa de la OTAN.

Rubén Gil, CEO de Vig-Sec Drone, asegura que “para todo el equipo supone un logro muy motivador, ya que impulsará la adopción de Suite ACRE en la gestión y coordinación táctica del espacio aéreo de media y baja cota en ámbitos como defensa, emergencias, seguridad pública e infraestructuras críticas”.

“En Defensa nos encontramos con un reto cada vez más habitual. Necesitamos utilizar nuestros propios drones al mismo tiempo que nos protegemos de drones que pueden representar una amenaza. Suite ACRE permite coordinar ambos elementos, integramos la información de los sistemas que detectan drones no autorizados (C-UAS) con la de nuestros propios medios aéreos de forma que sabemos qué está volando, dónde está y qué función tiene”, explica Gil.

Esto permite seguir operando con los propios drones mientras se toman medidas contra una amenaza, reduciendo el riesgo de afectar a medios propios.

Suite ACRE crea una capa común de coordinación para que drones, sistemas antidron (C-UAS) y otros medios aéreos puedan trabajar de forma segura y coordinada incluso en los escenarios más complejos.

De Nigrán a un ejercicio de la OTAN en Portugal

Desde el 31 de agosto, Suite ACRE coordina el espacio aéreo de media y baja cota de altitud durante REPMUS26, uno de los principales ejercicios multinacionales de la OTAN dedicados a la experimentación e integración de sistemas no tripulados.

El ejercicio se celebra en la península de Troia, en Portugal, hasta el 25 de septiembre. La plataforma de Vig-Sec Drone cuenta con más de 2.000 usuarios y está operativa en organismos públicos, agencias de emergencias y unidades de las Fuerzas Armadas.

La relevancia de REPMUS reside tanto en su dimensión como en el nivel de interoperabilidad tecnológica que persigue. El ejercicio reúne a 43 países y 152 empresas proveedoras de tecnología dual para la OTAN, junto a organismos como la European Defence Agency (EDA) y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA).

REPMUS está orientado a probar y desarrollar sistemas navales no tripulados —aéreos, de superficie y submarinos— y su integración en redes de mando y control.

En escenarios operativos, permite evaluar la interoperabilidad entre tecnologías procedentes de la industria, fuerzas armadas aliadas y centros de investigación, así como el intercambio de información en tiempo real para mejorar la toma de decisiones.

Suite ACRE ya ha participado como una capa de mando y control en ejercicios nacionales e internacionales como ATLAS, Steadfast Dart y Spring Storm. "La participación en REPMUS26 supone un nuevo salto en esa trayectoria y consolida a Vig-Sec Drone como proveedor de una capacidad diferencial dentro del ecosistema de la Alianza", destaca la firma en nota de prensa

A finales de septiembre, Vig-Sec Drone también participará en el ejercicio Drone Shield 2026, en República Checa.

La empresa gallega busca crecer en los mercados internacionales

La presencia en REPMUS26 se enmarca en una etapa de crecimiento en la que Vig-Sec Drone busca transformar la validación operacional de su tecnología y el reconocimiento obtenido a través de programas como NATO DIANA en contratos y despliegues internacionales.

“Estamos trabajando en la región del Báltico, Centroeuropa, Estados Unidos y el Indo-Pacífico, donde contamos con especialistas preparando demostraciones sobre el terreno”, subraya Rubén Gil.

La compañía cuenta actualmente con un equipo de 29 profesionales y prevé ampliar la plantilla hasta los 52 especialistas en los próximos meses, con el objetivo de impulsar el despliegue de su plataforma en sus cuatro áreas de negocio: Defensa, Emergencias, Infraestructuras Críticas y Seguridad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.