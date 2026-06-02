De Nigrán (Pontevedra) al más allá: Alén Space participa en el proyecto de satélites Constelación Atlántica

La empresa Alén Space, con sede en Nigrán (Pontevedra), participa en el desarrollo del componente español de la Constelación Atlántica. Este es un proyecto de satélites que busca ayudar en la prevención y gestión de catástrofes: incendios forestales, danas, inundaciones o erupciones de volcanes.

Esta es una iniciativa estratégica impulsada por la Agencia Espacial Española (AEE), gestionada técnicamente por la Agencia Espacial Europea (ESA). El proyecto ha anunciado recientemente que ha superado la revisión crítica de diseño, un hito clave que marca el inicio de la fase de producción de los satélites y sus cargas útiles.

En un comunicado, Alén Space informa de que es responsable del diseño y fabricación de las cargas útiles AIS, "destinadas al despliegue de nuevas capacidades de monitorización y comunicaciones marítimas desde el espacio"; según recoge Europa Press.

El trabajo de la compañía gallega incluye el desarrollo del modelo de ingeniería (EM) y del primer modelo de vuelo (FM), así como la fabricación en serie de ocho unidades de vuelo adicionales (una de repuesto), que serán integradas en los satélites de la constelación.

Open Cosmos, como contratista principal, lidera el desarrollo del componente español de la Constelación Atlántica. Está compuesto por ocho pequeños satélites idénticos de aproximadamente 100 kilos. Estas plataformas integrarán distintas capacidades de observación y monitorización, incluyendo cargas útiles VNIR, AIS, IoT y GNSS-R.

En conjunto, la Constelación Atlántica estará compuesta por 16 satélites coordinados entre España y Portugal, concebidos para reforzar las capacidades europeas de observación de la Tierra y proporcionar datos con alta frecuencia sobre el territorio y el entorno marítimo. Esta iniciativa complementará los sistemas ya operativos, como los satélites Sentinel del programa europeo Copernicus.