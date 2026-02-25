La UVigo impulsa una red de 5G y 6G como "campo de pruebas" de "referencia internacional"

Vigo se convierte en referente internacional de 5G avanzada y 6G en entornos reales. Investigadores de la universidad olívica (UVigo) han activado recientemente una nueva red experimental de comunicaciones móviles avanzadas que permitirá desarrollar y validar estas tecnologías, convirtiéndose en un "campo de pruebas" a nivel mundial.

En un acto llevado a cabo esta mañana, el investigador del Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de Vigo (atlanTTic) y responsable del proyecto en la UVigo, Felipe Gil Castiñeira, ha reivindicado que esta iniciativa convierte al campus en un laboratorio "abierto y flexible".

Y es que la UVigo ya está preparada para afrontar los desafíos de la conectividad del futuro y apoyar proyectos científico-tecnológicos de alto impacto. Tal como recoge el diario de la Universidad (DUVI), la red se estructura alrededor de dos proyectos financiados por el Ministerio de Transformación Digital a través del programa UNICO I+D 6G.

En concreto, se trata de DEN6, un espacio definido por software, dinámico y actualizable, y mmDEN6, que extiende las capacidades hacia las frecuencias de ondas milimétricas para el estudio de redes ultradensas 6G, con una inversión total de casi 4 millones de euros. La infraestructura se completa con más de 3 millones destinados a la adquisición de equipamiento puntero de generación y medida.

"Es una red única experimental a nivel europeo en el sentido de que cuenta con una cantidad muy elevada de componentes, un número muy elevado de estaciones base de radio, equipos de cómputo, sistemas de comunicación ópticos... Es un campo de pruebas en el que podemos implementar una cantidad enorme de alternativas que en otros sitios no es posible", ha subrayado Gil.

La idea es, según ha añadido, que sea "un laboratorio vivo que pueda avanzar en las nuevas tecnologías hacia redes de sexta generación". Esto "convierte al campus en un banco de pruebas singular para validar tecnologías y estándares antes de su adopción comercial", han sentenciado los responsables.