El CTAG de Vigo y Copo culminan su proyecto de investigación sobre tejidos 'inteligentes' CTAG

El Centro Tecnológico del grupo Copo y el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) han celebrado este miércoles el acto de clausura de la Unidad Mixta de Investigación GRECO, que culmina cuatro años de trabajo centrados en el desarrollo de tecnologías inteligentes y sostenibles aplicadas tanto al producto como al proceso industrial.

La iniciativa, que movilizó más de 2 millones de euros y contó con la participación de 26 profesionales, ha impulsado líneas de innovación orientadas a elevar el valor añadido y la competitividad del sector.

Entre los resultados más destacados figura el desarrollo y optimización de tejidos funcionales e "inteligentes", incluyendo la fabricación de textiles electroconductores capaces de integrar funciones avanzadas. Estas soluciones permiten, por ejemplo, el calentamiento zonal con regulación precisa mediante recubrimientos térmicos específicos, además de sistemas de monitorización que aprovechan los datos generados por el propio tejido para obtener información del usuario, como peso, talla o movimientos.

Su funcionamiento se validó mediante demostradores como asientos y colchones inteligentes equipados con estas prestaciones.

En paralelo, GRECO abordó mejoras en el proceso industrial con una revisión en profundidad del diseño y la fabricación de moldes de EPP (propileno expandido) y PUR (poliuretano), incorporando técnicas de manufactura más eficientes y optimizando el comportamiento térmico de aleaciones.

El proyecto también estandarizó metodologías de simulación y desarrolló mediciones basadas en Análisis de Ciclo de Vida para reducir la huella de carbono del producto y del proceso.

La directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo, ha subrayado que proyectos como GRECO "aceleran la generación y transferencia de conocimiento y posicionan a Galicia en la aplicación de tecnologías industriales avanzadas y sostenibles", en línea con las prioridades estratégicas de la Xunta de Galicia.

Por su parte, Sergio Rodríguez, gerente del Centro Tecnológico de Grupo Copo, ha señalado que GRECO ha reforzado la capacidad de innovación en producto, proceso y sostenibilidad del grupo, permitiendo avanzar hacia soluciones de mayor valor añadido y competitividad.

Finalmente, el director de la División de Producto y Materiales de CTAG, Alberto Tielas, ha destacado que "es un orgullo colaborar con empresas con una clara orientación a la innovación tecnológica, capaces de impulsar líneas de desarrollo disruptivas".