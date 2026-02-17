Influencers de bombas de calor: Los tres ingenieros gallegos que acercan esta tecnología al mundo

Cuando hablamos de 'influencers', nuestra cabeza nos traslada a redes sociales como Instagram o TikTok y a temas como la moda, los videojuegos, el deporte o la alimentación; un anglicismo usado para hablar de una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales.

Si le damos una vuelta al término y lo acercamos a la divulgación, nos podemos acercar más a la figura de Iago Bastos, Adrián Pérez y Sara Posada, ingenieros que trabajan en la empresa Ecoforest, situada en Nigrán, y que se han hecho un hueco como referentes europeos dentro de LinkedIn gracias a la difusión de sus ámbitos de trabajo y a la creación de contenido destinado a mostrar un producto que ya es presente, y que será el futuro de la climatización de espacios: las bombas de calor.

Funcionan, de alguna manera, como traductores entre la ingeniería y el público; desde explicar qué es una bomba de calor, hasta convertir una tecnología percibida como "nueva y compleja" en algo cotidiano, útil y comprensible, pasando por convertirse en antídoto para combatir ese habitual "miedo a lo desconocido".

"Existe desde hace décadas"

A grandes rasgos, como explica Iago Bastos, director de Desarrollo de Negocio, "las bombas de calor son equipos de climatización, un sistema para producir calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria". Algo que, incide, existe desde hace décadas y que está en nuestras casas, aunque no lo sepamos, "en la nevera, en los lavavajillas más modernos, en las lavadoras", pero reconoce que como tecnología es "bastante desconocida", por lo que da la sensación "de que es algo nuevo, que va a fallar y que es caro".

"Por eso nos gusta darle tanta visibilidad", insiste Iago, para el que "la mejor manera de combatir la desinformación es explicando algo que no es nuevo, que ya todos tenemos en casa".

Para Iago, esta labor de divulgación llegó de manera casi inherente al crecimiento de Ecoforest, tras darse cuenta de que "nadie o muy poca gente conocía esta tecnología". Así que, alrededor de 2012, antes de entrar en "las particularidades" del producto, había que intentar abrirlo tanto a arquitectos, ingenieros y promotoras, como al cliente final.

Internacionalización

Adrián Pérez, por su parte, lo lleva al ámbito de la internacionalización de la empresa, "comenzar operando en tu país y ahora hacerlo en alrededor de 40". Así, con la creación de marca personal de cada uno era una forma de dar a conocer a la empresa y al producto.

"Hace 10 años las redes estaban activas y era un poco el despegue de muchas, así nos hicimos fuertes, especialmente en LinkedIn", asegura, y señala la pandemia como "momento clave" con las webinars semanales de la Ecoforest Academy, en las que ofrecían cursos gratuitos "adaptando el contenido para la mayoría de público.

Además, elabora una newsletter propia que le ha situado como el tercer 'influencer' con más peso dentro del sector en el Reino Unido, un perfil que le ha llevado a participar en conferencias y eventos a nivel internacional.

Información visual para el cliente final

La tercera pata es Sara Posada, la más joven y última en llegar tras realizar su trabajo de fin de Grado y entrar en el departamento comercial de Ecoforest. Hoy es de las pocas mujeres que realiza este tipo de contenido.

Con la reciente celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el pasado 11 de febrero, reconoce que "es un sector bastante masculinizado" pero en el que se siente "muy cómoda", además de hacer hincapié en el crecimiento del equipo y la presencia de "un montón de mujeres" en la empresa.

Sara destaca la utilidad de publicaciones en redes en las que se enseñan los espacios y proyectos donde se han realizado estas instalaciones, que sirven para mostrar al cliente final "las ventajas y beneficios que pueden tener de una manera más visual y que no tengan tanto miedo a la parte técnica, ya que no deja de ser un equipo sencillo".

Confort, ahorro y sostenibilidad

De manera sencilla, los tres resumen las ventajas de las bombas de calor enfocadas al usuario: confort, ahorro y sostenibilidad. En el primer caso, permite mantener una temperatura constante, la que tu quieras, en tu casa: "Lo pones a 21 grados y te olvidas", resumen. Además, añaden la ventaja de la "despreocupación", ya que "ni sabes que está encendida".

Otro punto que destacan es el económico, ya que no es un servicio caro que permite "no tener miedo a la factura a final de mes", algo que con las calderas de gas no ocurre. Además, se trata de una tecnología verde. "Al cliente final le importa el confort, y en este caso es brutal", concluyen.

"Nuestros equipos producen básicamente cuatro servicios: calefacción, corriente sanitaria, refrigeración y climatización de piscinas", destaca Adrián como otra de las ventajas al unificar varias necesidades.

Por otro lado, puntualiza Sara, se trata de una tecnología que ya está presente, pero que será mayoritaria en el futuro, ya que los requisitos energéticos en obra nueva son cada vez más exigentes, mirando a 2030, y también en el caso de las rehabilitaciones de inmuebles; otro punto importante es que se lanzan ayudas y subvenciones para la sustitución de calderas para las comunidades de vecinos.

En el tema de la rehabilitación, también apuntan que la propia Sara ha estado dentro del proyecto de la Torre Efisa, de A Coruña, por lo que estamos hablando de un elemento que ya se posiciona de manera muy potente en el presente; de hecho, Ecoforest, con más de 30 años de vida y pioneros en España en la fabricación de estufas de pellets, ha participado en trabajos de climatización de primer nivel en inmuebles históricos como la Abadía de Bath (Inglaterra), distintas bodegas en Canadá o el último, pendiente de ejecución, en el Aeropuerto de Leh, en la India.

La labor de divulgación de estos tres ingenieros gallegos lucha, también, contra la idea, errónea, que se tiene del producto español o local tanto dentro como fuera del país. Ellos lo han notado en países como Suecia, como explica Iago: "Es como si viene un sueco a venderte jamón serrano", pero también en España, con la habitual frase de "pero esta otra es alemana", como "su por ser alemana fuese a ser mejor", señala.

Un trabajo de posicionamiento de marca global y personal que ha luchado contra una idea preconcebida de mala praxis que, gracias a la divulgación y esa marca personal, han sido capaces de echar por tierra.