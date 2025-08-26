Agrolistik, el "Uber" del rural gallego que conecta a dueños de fincas con tractoristas

La ola de incendios que asola Galicia ha puesto de manifiesto la necesidad de cuidar y limpiar las fincas privadas. Muchos encontrarán difícil desbrozar su tierra sin un tractor. Agroslistik, la aplicación que nace con el objectivo de convertirse en el Uber del campo, cubre este segmento de mercado, conectando propietarios de fincas con tractoristas.

Tres vecinos de Noalla (Pontevedra), Sergio Poza, María del Carmen y Felipe González Avilés, son los impulsores de esta plataforma, que surge bajo el amparo de su empresa Agro4Impact. La idea, según explican, nace en el contexto familiar.

"Cuando mi madre quería sembrar o cosechar patatas, o vendimiar, siempre era la misma historia: ¿A quién llamamos? ¿Quién tiene el tractor libre? ¿Y si no llega a tiempo?", explica a Treintayseis Sergio Poza, que incide que "en el rural, planificar es la diferencia entre aprovechar una semana de sol o perder la cosecha".

Así, Agroslistik trata de acabar con este problema al conectar "a quien necesita el trabajo hecho con quien tiene la máquina con capacidad de hacerlo". "Sin listas interminables, sin favores pendientes, sin mañana si puedo", resume.

¿Cómo funciona Agrolistik?

Los creadores explican que es "como pedir un Uber". Tras registrarse, el usuario publica una solicitud con la referencia catastral, qué servicio necesita y cuándo. Entonces, la aplicación avisa a los tractoristas de la zona, ellos "ofertan" y el propietario de la finca elige la mejor opción.

La aplicación se dio a conocer para trabajos de desbroce, pero también sirve para otras tareas como abonar, sembrar y cosechar. "También para trabajos especiales: fitosanitarios, transportar uva en vendimia, picar leña en invierno, etc.", señala el fundador, que añade: "Si pasa en el campo, puede pasar en Agrolistik".

Pese a ser ya utilizada por 2.500 usuarios y unos 400 tractoristas activos, la aplicación sigue siendo utilizada para trabajos de desbroce "de forma abrumadora". "Estamos en plena temporada y todos saben lo que pasa si no lo haces: multas, riesgo de incendios y la finca hecha un caos", indica Poza.

Por otro lado, el creador de Agrolistik señala que estas fechas está "incipiente" el transporte de uva en vendimia, así como el corte y picado de leña para el invierno.

Desafíos: "En el campo, la tradición manda"

A pesar de contar con casi 3.000 descargas y más de 2.500 usuarios, Poza y sus socios no piensan en "cifras frías", sino en hectáreas trabajadas, multas evitadas o incendios prevenidos. El objetivo es cubrir toda Galicia y que cada pueblo tenga al menos un tractorista activo para que pedir su servicio sea "tan normal como pedir un taxi".

Ahora bien para conseguirlo y para que "el dinero, la productividad y la seguridad se queden en el rural", Agrolistik se enfrenta a varios desafíos sociales y tecnológicos. Poza indica que romper el "yo siempre lo hice así" es sin duda un gran reto.

"En el campo, la tradición manda y a veces frena", añade el creador de la aplicación, que asegura que están demostrando que la "tecnología no sustituye el trato humano: lo hace más rápido, eficiente y fiable". Eso sí es consciente que la confianza de los agricultores no la ganará con "anuncios bonitos", sino cumpliendo lo prometido.

Por otro lado, también se enfrentan a una serie de retos digitales. Poza explica que la aplicación está optimizada para funcionar con señal de cobertura débil y consumir lo mínimo, pero "aún así habrá un 1-2% del territorio al que no podemos llegar".

Además, son consciente de la baja alfabetización digital del campo y de los equipos antiguos que poseen. Por ello, Agrolistik es compatible con versiones antiguas de Android —aún no está disponible en iOS, pero sacarán próximamente una versión— y cuenta con una interfaz limpia, "sin menús que mareen".

Nueva actualización

"En el rural, la tecnología tiene que adaptarse a la gente, no al revés", recalca Poza. Por esta razón, han llevado a cabo una actualización para simplificar aún más el proceso, con un "registro exprés para publicar la solicitud de trabajo".

Entre algunas novedades que incluirá la nueva versión, se incluyen recordatorios del "match" a tractoristas, un nuevo chat integrado para que hablen directamente clientes y tractoristas, y una serie de funciones pro: publicación instantánea y destacada, avisos anticipados y mayor radio de trabajo.

También se podrán dejar valoraciones, con las que se desarrollarán un ranking de tractoristas para "destacar a los mejores y animar a que todo se haga dentro de la aplicación". Toda una serie de mejoras para facilitar el trabajo en el campo, el cual consideran "el alma de nuestra economía, la raíz de nuestra cultura y la fuente de nuestra supervivencia".