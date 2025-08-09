Vigo utiliza drones acuáticos para mejorar la seguridad en las playas

Vigo cuenta este verano con un nuevo elemento para aumentar la seguridad en sus playas. Se trata de drones acuáticos, desarrollados por la compañía carballesa Nordes Tech S.L., con los que los agentes de la Policía Local pueden ya incrementar las medidas de seguridad en los arenales.

Durante la presentación oficial, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmó que "la seguridad en las playas es nuestra principal intención. Este dron supone para Vigo la garantía máxima de seguridad, y queremos dar la enhorabuena a la empresa Nordes Tech por suministrarnos esta tecnología que ayudará sin duda a salvar vidas, gracias al gran cuerpo de policía y socorristas que tenemos en Vigo".

El equipo se estrenó la semana pasada y está especialmente pensado para salvar vidas en situaciones de emergencia en el mar.

Este es uno de los primeros productos desarrollados por la empresa con sede en Carballo, fundada en febrero del 2024. Nordes Tech centra su actividad en la innovación tecnológica en colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Otros usos de sus drones acuáticos y aéreos son la vigilancia de terrenos forestales y prevención de incendios o inspección industrial.