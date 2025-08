Lucy Guo: "La IA puede ayudar con la producción de contenido pero la visión creativa, la personalidad y la conexión requieren supervisión humana"

Pocas personas han experimentado una vida tan acelerada como Lucy Guo.

Ha superado a Taylor Swift como la multimillonaria más joven hecha a sí misma, según Forbes. Guo, cofundadora de Scale AI, ahora ocupa el puesto número uno en la lista de mujeres multimillonarias menores de 40 años.

Cofundó Scale AI, una de las empresas de inteligencia artificial más influyentes que están definiendo actualmente el futuro de la infraestructura de datos. Hace apenas un mes Meta invirtió 14.300 millones de dólares en esta compañía disparando su valoración a 29.000 millones de dólares, según Boomerang.

Ahora, como CEO de Passes, desarrolla tecnología que permite a los creadores vender suscripciones, contenido exclusivo, mensajes privados, videollamadas y "propinas" de manera sencilla.

Nombrada en la lista Forbes 30 Under 30 en USA, Lucy no es solo una emprendedora en serie, sino una fuerza visionaria que conecta tecnología, creatividad y ambición.

Hoy concede su primera entrevista en habla hispana.



¿Qué experiencia personal influyó más en tu motivación para convertirte en fundadora?

Mis padres son inmigrantes y me inculcaron mucho la importancia de la educación y la independencia financiera durante mi infancia. Esto me llevó a descubrir cómo ganar dinero desde muy joven, desde vender cartas de Pokémon en el parque hasta Neopets en línea. Los hackatones fueron donde me di cuenta de que podía crear productos que impactarían a millones de personas.

¿Cómo ha influido tu trayectoria en Scale AI en tu enfoque para crear Passes?

Mi experiencia en Scale me enseñó mucho, pero algunas cosas clave que he llevado a Passes:

El cliente siempre tiene la razón, así que, las necesidades de nuestros creadores son las nuestras.

El soporte de guante blanco (servicio de atención al cliente de calidad) genera lealtad, lo que significa que los tiempos de respuesta rápidos son cruciales.

Contrata a jugadores A: el mejor talento posible. Los jugadores B contratan a jugadores C, y la organización puede descentralizarse a partir de ahí.

En cuanto a la IA impacta a todas las industrias, incluyendo a los propios creadores. La IA puede ayudar a los creadores a optimizar su tiempo para que puedan hacer más lo que les apasiona, desarrollar sus negocios más rápido y ganar más dinero.

En Passes, hemos tenido esto en cuenta al introducir estratégicamente funciones de IA que ahorran tiempo a los creadores, permitiéndoles dedicar más tiempo a lo que les apasiona: crear contenido y conectar con sus fans.

¿Planean impulsar Passes en Europa y en países hispanohablantes?

La expansión global es fundamental en nuestra estrategia, ya que cualquier persona del mundo puede convertirse en creador. Passes ya ha experimentado un crecimiento fuera de EE. UU. y recientemente organizamos eventos en Londres, Cannes y Berlín para reunirnos con algunos de nuestros creadores europeos.

De hecho, contamos con una buena cantidad de creadores y usuarios hispanohablantes en la plataforma, por lo que el español fue uno de los primeros idiomas que elegimos para facilitar que los creadores hispanohablantes aprovechen nuestras herramientas en su lengua materna.

Los mercados hispanohablantes, en particular, representan un enorme potencial sin explotar, pero debemos adoptar un enfoque específico para cada mercado, por lo que abordaremos estratégicamente las nuevas entradas en cada país.

Lucy Guo. Passes.com

¿Cómo se ve el éxito para ti, tanto a nivel personal como profesional?

Quiero ver a otros triunfar en la vida y alcanzar sus metas personales. En Passes, ya hemos hecho millonarios a muchos, lo que les da libertad financiera para perseguir sus pasiones.

Con los ingresos de Passes, nuestros creadores compran sus primeras casas, pagan préstamos estudiantiles y mantienen a sus familias. Son esas historias personales las que me motivan. Los creadores merecen que se les pague por su trabajo; tener éxito como creador requiere mucha planificación estratégica, acceso a audiencias, herramientas de monetización y la creación de múltiples fuentes de ingresos.

En definitiva, quiero convertir a un creador de Passes en un multimillonario, o en un "creador unicornio", como me gusta decir.

¿Cómo ves la evolución de la economía de los creadores en los próximos 5 años?

Cada vez más creadores monetizan sus marcas, lo que los hace menos dependientes de los acuerdos con las marcas y más resilientes a los cambios algorítmicos en las principales plataformas sociales. Ya hemos visto marcas multimillonarias creadas por creadores, como SKIMs y Rhode. Esos negocios y marcas surgieron de las audiencias de creadores, lo que reduce drásticamente los costos de adquisición de clientes y puede impulsar una rápida adopción de la marca.

También veo que la IA se está convirtiendo en el mejor copiloto del creador: la IA les ayudará a crear más contenido en menos tiempo y a generar más ingresos de forma pasiva.

La IA también está haciendo que la creación de contenido sea más eficiente, pero preveo que empezaremos a ver a creadores licenciando su nombre e imagen para conseguir más acuerdos con las marcas. La IA ayudará a los creadores a optimizar su tiempo y a hacer crecer sus negocios (e ingresos) de forma más rápida y eficiente que nunca.

¿Crees que la IA complementará o competirá con la creatividad humana?

Considero la IA como un copiloto, no como un sustituto de los humanos. Así que, para responder a tu pregunta, la IA complementa la creatividad humana. Imagina que la IA puede realizar el 80% de las tareas rutinarias de la creación de contenido y que ese 20% adicional se puede dedicar a añadir ese toque humano, construir relaciones y cerrar acuerdos.

La IA amplificará la creatividad humana, no la sustituirá. Los creadores más exitosos serán aquellos que aprendan a usar la IA para ejecutar su visión de forma más rápida y eficiente. La IA puede ayudar con la producción, pero la visión creativa, la personalidad, la conexión... eso requiere supervisión humana.



¿Has enfrentado desafíos como fundadora en Silicon Valley y cómo los has superado?

Por supuesto, todavía hay espacios donde soy la única mujer, y la gente siempre tendrá opiniones sobre mí. Pero he aprendido que la mejor respuesta es simplemente construir algo innegablemente grandioso. Los resultados hablan por sí solos, así que siempre me he centrado en ellos, tanto en mi trabajo como en la gestión de mis equipos.

Lucy Guo



¿Qué significa para ti ser la multimillonaria más joven que se ha hecho a sí misma? ¿Estaba en tus planes?

No pienso mucho en ello, así que no significa mucho para mí. Siempre me ha interesado crear productos que generen ingresos, incluso desde muy joven, pero convertirme en multimillonaria nunca fue un objetivo explícito. Espero que este reconocimiento les muestre a otras jóvenes del sector tecnológico que estos caminos son posibles. Mi día a día no ha cambiado mucho; lo que realmente me motiva es el trabajo en sí. Me despierto centrada en cómo podemos mejorar Passes y servir a los creadores de forma más eficaz. En todo caso, este reconocimiento refuerza mi compromiso de ayudar a los creadores a construir sus propios negocios exitosos y alcanzar su máximo potencial.

¿Qué proyecto o idea te obsesiona ahora mismo?

Ahora mismo, mi enfoque está puesto en resolver el problema de la monetización de los creadores a gran escala. Existe una enorme brecha entre el trabajo que los creadores realizan y cómo reciben su compensación, así que quiero resolver ese problema para crearles carreras profesionales y riqueza a largo plazo. Cada día pienso en cómo podemos facilitar que los creadores conviertan a sus audiencias en negocios rentables y sostenibles, ya sea mediante herramientas fintech, desarrollo de marca o nuevas formas de construir sus imperios. No se trata solo de pagos, sino de ayudar a los creadores a ser dueños de un buen negocio.

¿Qué legado quieres dejar?

Quiero ser recordada como alguien que impactó la vida de millones de personas, ayudando a crear negocios y alcanzar sus sueños. Actualmente, los creadores tienen la última palabra en una gran variedad de industrias, y quiero ayudarlos a hacer crecer sus negocios y prepararlos para la vida.