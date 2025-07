Defreds: "Una frase puede hacerte sentir millones de emociones y a otra persona absolutamente nada, es la magia de las palabras"

A veces, las palabras encuentran su lugar en los silencios que nadie se atreve a nombrar.

José Ángel Gómez Iglesias, conocido como Defreds, ha logrado lo que pocos: convertir la emoción cotidiana en un fenómeno literario.

Desde que comenzó compartiendo textos en redes, su estilo directo y cercano ha conquistado a lectores de todas las edades.

En esta entrevista, repasamos su trayectoria y el impacto real de las palabras en tiempos digitales.

¿Hubo algún momento clave que te llevó a escribir relatos?

Desde muy pequeño me aficioné a la lectura. A escribir pequeñas cosas. Creo que toda mi vida he querido expresar cosas con palabras. No lo busqué, pero tuvo que suceder.

¿Qué autores han sido tus mayores influencias, tanto en lo literario como en lo personal?

Me encanta visitar librerías y perderme en ellas. Pero no solo en el lugar, sino en los libros, en las portadas. Descubrir libros es algo que hago desde siempre. Me dejo llevar.

En casa de mis padres tenía una super colección de libros de Stephen King.

El amor, el desamor y la melancolía son recurrentes en tu obra y nunca se agota la frescura cuando los abordas ¿De dónde sacas tanta creatividad?

Mira a tu alrededor. Siempre pasan cosas. Siempre nos pasan cosas. Somos todos tan diferentes pero a la vez tan iguales. Todos sentimos distinto, pero sentimos.

Me gusta observar el mundo y el mundo dentro de mi vida.

¿Qué significa "ser poeta"?

Yo nunca me he considerado poeta, ni escribo poesía. Pero al final es bonito que algo que lees consiga llenarte por dentro, hacerte sentir. Y eso creo que es lo que es: “Que algo haga sentir”

¿Hay algún tema que quieras abordar en el futuro?

Cada año que pasa noto que soy más maduro y me atrevo a tocar temas que antes no tocaba. Es la madurez. Es el hacerte sentir que ya te ves capaz de hacerlo. Quizá hablar de los errores del pasado, para evitar que más gente tenga los mismos.

¿Hay relatos que guardas para ti? ¿Tienes límites a la hora de compartir lo que escribes?

Tengo un par de relatos que algún día verán la luz. Pero en general, me gusta que la gente vea a través de mis palabras las cosas. Las palabras pueden ayudar más de lo que parece.

¿Crees que los relatos también pueden servir para hacer reivindicaciones?

Creo que todo lo que pueda ayudar a reflexionar y emocionar, siempre será bienvenido.

Alguna vez has hablado de la espiritualidad como algo importante en tu vida ¿Las palabras permiten conectar con algo más grande que nosotros mismos?

Las palabras pueden conseguir muchísimas más cosas de las que parece. Para alguien una frase puede hacerle sentir millones de emociones y la misma a otra persona absolutamente nada. Es la magia de las palabras.

¿Has recibido algún mensaje de algún lector que te haya marcado?

Muchos. Pero el más emocionante fue en persona, en una firma. Alguien me pidió que le firmara un libro, que iba a ser siempre especial porque se lo había regalado una persona que había fallecido hacía una semana. Y ese siempre iba a ser el último libro que le regaló. Piel de gallina. O gallina de piel.

Si tuvieses que definir tu filosofía de vida en dos versos cual sería.

Si quieres soñar, no dejes de hacerlo. Lo que venga, sea más o menos, será bueno y trabajado por ti.

No molestes a nadie, pero sigue tu camino.