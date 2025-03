Manuel Muñoz: "Existe presunción de inocencia para todos excepto para el empresario"

En septiembre de 2024, un devastador incendio calcinó una nave en una pedanía de Murcia, una nave que albergaba Muñoz & Pujante, una empresa muy querida por la comunidad, conocida por su elaboración de pimentón, especias y sabores.

A pesar de la tragedia, Manuel Muñoz ha demostrado una resiliencia admirable. En una situación tan adversa, no solo logró mantener en pie su empresa, sino que también consiguió hacerla crecer.

Hoy, conversaremos con él para conocer cómo ha logrado superar los obstáculos y qué lecciones de liderazgo y perseverancia nos puede compartir.

El año pasado coincidimos como finalistas en un certamen sobre liderazgo humanista ¿Qué es para ti el liderazgo humanista?

Para mí es el liderazgo basado en las personas, en las personas que me gustaría que fuéramos.

Honestas, perseverantes, proactivas y que piensan en positivo. Que quieran crear un buen lugar en el que trabajar, basándose en el respeto y confianza.

Y para conseguir esto, hay que implicar a mucha gente y hacerles ver que es posible, que el esfuerzo de todos nos lleva a tener una empresa sostenible que perdura y que complementa nuestra vida..

Hablando de valores ¿Cuáles echas en falta?

Capacidad de valorar lo que tenemos.

Aunque hecho también en falta, en menor medida, más empatía (entendido como las ganas de intentar entender a los demás), capacidad de perdonar y la honestidad (esta última a veces se ha malentendido con decir todo lo que se nos pasa por la cabeza), la honestidad sin respeto puede ser simplemente mala educación.

Hace unos pocos meses sufristeis un incendio importante en una de vuestras instalaciones. Son estos golpes imprevistos, ¿cómo un CEO tiene que combatir estos acontecimientos?

Con mucho foco y un buen plan de acción.

Los seguros están hechos para salvar patrimonios, no para salvar empresas, y hace falta un buen plan empresarial si quieres seguir dando viabilidad a la empresa.

Probablemente nos cueste perder dinero , pues no he trabajado en salvar mi patrimonio, sino en mantener los puestos de trabajo y asegurar la viabilidad de la misma, así que aunque sea probablemente la peor decisión económica, es lo que más me ha llenado a mí y por lo que seguiré luchando en los próximos meses, aunque hay mucha gente que pueda opinar lo contrario.

Ser como soy, me ha dado apoyo incondicional de muchísimas personas y creo que no voy a cambiarlo en estos momentos, así que seguiré trabajando en hacerlo de la mejor manera según mis creencias.

¿Cómo funciona en España el sector de las especias? ¿De dónde vienen? ¿Cúal es tamaño de mercado? Es algo que todos tenemos variedad en casa pero del que sabemos muy poco…

Es un sector muy pequeño realmente, aunque está en todos nuestros platos (o al menos debería jeje). No creo que el mercado nacional supere los 500 millones de euros, aunque es difícil dar datos exactos, pues normalmente se dan datos agrupados a nivel europeo. Y el sector es un gran exportador a nivel internacional.

Es un sector muy tradicional, con empresas con muchos años, la mía este año ha cumplido 70, ha sido un mercado muy maduro, aunque ha tenido que pasar por varias crisis, como en el año 2008/2009 donde tuvimos que luchar contra empresas exteriores subvencionadas por sus países y que hicieron quebraran muchas empresas en el sector.

Lo bueno es que han sido empresas muy serias que se distinguía a nivel internacional por la calidad y un know how que a pesar de los altos costes pudieran subsistir y dar un valor añadido a sus productos aún a pesar de los precios más caros.

Por otro lado ha habido empresas como la mía que se han reinventado vendiendo otro tipo de productos relacionados, que han nacido como necesidad de una industria creciente. Por ejemplo nosotros nos hemos especializado en el desarrollo de sabor para industria alimentaria y colectividades.

El sabor es muy importante, es el que determina la repetitividad de compra de un producto. Tu podrás elegir algo por marketing o Packaging, pero si no está bueno no repites, en cambio este sabor tan importante en la repetitividad, es poco determinante en tu escandallo de producto. Por ejemplo con 40 gramos de especias (sabor) se realizan 1 kg de hamburguesas, el costo realmente no es importante, lo importante es que sea un sabor que te guste.

Esto ha hecho que sea un sector que ha podido revalorizarse y dar un extra al mercado, en las cocinas…

¿Cuál es el propósito tuyo y de tu empresa?

Mi propósito es ser feliz y me baso en tres principios para conseguirlo: aprender algo cada día, actuar como si me mirara mi familia, hacer un acto bueno de forma desinteresada. Con esto he descubierto que puedo llevar la vida que me gusta y me siento pleno, además me encanta estar con la familia y ser mi propio jefe me ha hecho crearme una empresa acorde a esa necesidad.

El propósito de la empresa, es que la gente que trabaje en ella se sienta orgullosa de trabajar ahí y que nuestra empresa sea considerada un referente en intentar hacer bien las cosas.

Que la gente, que se tenga una buena opinión de mi empresa cuando valore trabajar con alguien el sector.

Aunque suene fácil y "tonto", conseguirlo no es nada fácil, para ello hay que tener una estrategia y forma de trabajar nada fáciles.

¿Se criminaliza un poco al empresario en España? Han venido invitados que no están muy contentos con cómo les tratan las Administraciones Públicas…

No diré en general que se le criminaliza, pero si que no se da el trato que debería como fuente de aportar riqueza a la sociedad.,

Casi nadie se arriesga ni toma decisiones pensando en nosotros.

Ahora mismo no es nada interesante ser empresario, es un montón de problemas, un montón de cargas, un escenario cambiante, nuevas normas y ninguna facilidad.

Donde sí creo que se nos criminaliza un poco es en la presunción de inocencia, vale para todo el mundo menos para nosotros.

He vivido situaciones muy desagradables totalmente inmerecidas en mi opinión, que me han llevado a pensar en dejar de ser empresario.

Y reconozco que si he seguido ha sido porque muchos de las personas que trabajan en mi empresa, me dijeron que no me preocupara que ellos testificarían la verdad si hiciera falta.

Hemos hecho leyes para proteger a los trabajadores, que me parecen muy necesarias, pero en algunos casos estamos yendo al otro lado, un nivel justo al contrario (un ejemplo disparatado pero que lo retrata bien., si alguien ve pornografía infantil en su ordenador de trabajo, en horario de trabajo, tengo que poner todos los medios para que no lo haga, creo que hay que tener en cuenta las responsabilidades personales y cada uno soporte su vela. En pymes no tenemos recursos para tener un informático que vaya dando pie a todas las webs o que vaya limitando todo en lo que no se puede…

Lo que sí creo que deberían ser conscientes en las administraciones es que somos sus clientes y deberían tratarnos como nosotros tratamos a nuestros clientes.

Algunos dicen que los empresarios sólo buscan el beneficio económico.

Creo que en la actualidad nadie se hace empresario si busca exclusivamente el beneficio económico, de hecho cuando estuve trabajando de asalariado, ganaba más y tenía menores problemas.

Crear algo, luchar por ello, y tener un lugar en el que te encante trabajar es algo muy bonito. Es dejar tu impronta en el mundo.

¿Qué crees que desmotiva a los empleados? ¿Como mejorar el clima laboral y la permanencia en la empresa?

No sentirse escuchados.

Una de las cosas cuando yo entre a trabajar por segunda vez en muñoz y Pujante hace 5 años, fue mejorar la comunicación interna, hablarlo todo y buscar soluciones conjuntas.

Cosas claras, amistades largas, el clima laboral ha mejorado muchísimo y la rotación de la empresa es muy baja.

Siempre lo digo, la comunicación interna y tomar medidas respeto a lo que se aprende con ella es la base principal de un buen clima laboral y de la permanencia de las personas en la empresa.

Preguntas y respuestas cortas:

3 especias indispensables en nuestra cocina:

Oregano, pimentón y pimienta.

Una receta que esté cargadita de especias pero siente bien:

Todas sientan bien jeje, algunas lo que pasa es que pican mucho. Yo uso el orégano para todo, cualquier plato, puede cambiar, hace 4 años decidí dejar de consumir sal y ahora solo hecho especias a cualquier comida, le digo a la gente que experimente, que pruebe, no se va a repetir y puedes descubrir sabores inesperados, 1+1 aquí no son dos los sabores se complementan.

Deberes para la semana que viene, una pechugita o verduritas las pones en 5 montones y prueba 5 mezclas diferentes de especias. Te sorprenderá el resultado.

La virtud que más valoras en las personas

…es la capacidad de escuchar y dialogar para buscar puntos de encuentro.