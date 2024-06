Sandra Rodríguez: "A los médicos nos cuesta gestionar la incertidumbre que supone montar un negocio"

Sandra Rodríguez Hermida nació en Pontevedra en 1993. Estudió medicina en la Universidad de Santiago y con un expediente brillante terminó realizando el MIR y la especialidad de alergología.

Trabajó en algún Hospital de Madrid pero su curiosidad le hizo también formarse en medicina estética y en muy poco tiempo decidió emprender y crear su primera clínica que cuenta con un equipo de 8 profesionales. En la actualidad, está ya trabajando para abrir su segunda clínica y la primera en Galicia.

La medicina estética facial está de moda y es un negocio en auge que esta joven gallega ha visto perfectamente. Tiene la ambición de crear una de las redes de clínicas de tratamientos faciales más grandes de España y hoy nos cuenta sus inicios, su trayectoria como médico y su aventura emprendedora.

Pregunta: ¿Ha sido muy duro pasar de ser funcionaria a emprender?

Respuesta: Sí, sobre todo porque a nivel mental tienes que dar un paso que es lo opuesto de lo que te han contado toda la vida.

La seguridad de que tienes una oposición, tu plaza fija, vas a trabajar y luego no te preocupas por nada más... Lo que pasa es que es mentira, una vez que terminas tu formación de especialidad, los contratos son muy precarios, muchas veces cubriendo bajas por meses y con salarios mucho más bajos de lo que la gente piensa.

Además, a los médicos, en general, nos cuesta gestionar la incertidumbre que te da montar un negocio; principalmente, porque pasamos muchos años dentro de ese sistema donde se te promete una "falsa seguridad".

P.: ¿Cuál es el tratamiento que está más de moda? ¿Y tu especialidad?

R.: El tratamiento más de moda desde el día 1 que comenzó la medicina estética es el bótox. Es el tratamiento número 1 a nivel mundial. Me gusta mucho porque es un tratamiento que cumple muy bien las expectativas de los pacientes. Un día tienes arrugas en la frente, entrecejo y patas de gallo y en unos días ya no.

También soy especialista y me gusta mucho el aumento de labios con ácido hialurónico.

P.: ¿Han influido las redes sociales en el crecimiento de tu negocio?

R.: Completamente, la principal fuente de atraer pacientes son las redes sociales. Al final, te permiten mostrar día a día cómo trabajas, cómo eres, cómo piensas y qué criterio tienes en medicina estética, y tus resultados.

Las redes te permiten generar la confianza necesaria y hacer que la gente pierda el miedo.

P.: ¿Cuáles son los mitos que hay que romper en medicina estética?

R.: Básicamente, el mito más grande que hay son esos resultados que había antes anti naturales que se hacían con silicona cuando eran legales. Esto ya no se hace. Ahora buscamos una medicina estética mucho más natural.

Se va reponiendo lo que vamos perdiendo con la edad. Por ejemplo, voy perdiendo el pómulo y lo que hago es reponerlo con ácido hialurónico. Básicamente hacemos eso, aunque la gente sigue pensando que vas a salir con una boca de pato o la cara hinchada.

Esto pasa porque la gente se pincha de más y no tiene unas expectativas realistas y buscan unos niveles de perfección que no se pueden alcanzar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Sandra Hermida - Medicina estética & Capilar (@dr.sandrahermida)

P.: Y tú, dedicándote a esto, ¿qué tratamientos te realizas?

R.: Yo todo. Aproximadamente unos 12 viales de hialurónico centrados en pómulos. Inductores de colágeno para la flacidez, bótox cada 4 meses. Me pongo bótox parar el bruxismo también y tengo la nariz operada.

P.: ¿Cómo influyen las redes en las expectativas de las personas en cuanto a los tratamientos?

R.: Tiene su parte positiva porque la gente le pierde el miedo, pero tiene su parte negativa porque la gente se fija en algunos famosos con resultados muy exagerados que la gente no quiere.

Luego tenemos el tema filtros, que nos muestran cánones de belleza inalcanzables con medicina estética. Y esto genera confusión.

Al final, acerca la medicina estética a las personas y les da la capacidad de aprender, comparar y elegir lo que quieren.

P.: ¿Cómo se pasa de 0 a más de 25.000 seguidores en menos de un año?

R.: Básicamente el crecimiento es contar lo que haces en tu día a día. Yo cuento todos los días lo que hago en mi trabajo. Y hablar dirigiéndose a tus pacientes, hay profesionales que parece que se dirigen a otros profesionales. Te tienes que dirigir a tus pacientes que son los que les interesa tu contenido. Esto, y por supuesto saber comunicar bien y ser técnicamente bueno en tu trabajo.

P.: Siendo gallega, ¿te planteas abrir una clínica en Pontevedra?

R.: Sí, el siguiente lugar donde vamos a abrir seguramente sea Pontevedra. Principalmente porque en Galicia no hay mucha oferta de medicina estética. Y me haría mucha ilusión llevarlo a Pontevedra, que es mi casa.

Entrevista rápida a Sandra Rodríguez:

Pregunta: El retoque estético que nunca te harías.

Respuesta: Hilos tensores, duelen y creo que no quedan tan bien.

P.: Canción que más escuchas en Spotify.

R.: My boy only breaks his favourites toys de Taylor Swift.

P.: Tu playa favorita de Galicia.

R.: Areas.