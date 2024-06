El Surfing the Lérez regresa a Pontevedra convertido en "el festival del buen rollo"

El Surfing the Lérez ha vuelto a la Illa do Covo cargado de energía para una de sus ediciones más especiales. Pontevedra vuelve a recibir con los brazos abiertos uno de sus festivales más emblemáticos, que cumple ya doce años a orillas del río que le da nombre y que este viernes vivió una primera noche llena de emociones (y de gente).

Marcos Rivas, propietario de la Sala Karma, es el mago artífice de este evento gratuito que se supera en cada edición para atraer a un público diverso con ganas de disfrutar de buena música en un buen ambiente. Para él cada año es especial, pero este, si cabe, lo será un poco más: su emblemática Karma lleva cerrada más de seis meses y el regreso "se ve complicado". Rivas reconoce que es algo que no quiere decidir precipitadamente, "pero hemos intentado volver a abrir y está muy complicado".

Por eso, el Surfing 2024 podría ser un pequeño homenaje a la Sala Karma, que quizás no vuelva y, de hacerlo, no lo hará de la misma forma. "No queremos dar a entender que esto es una despedida definitiva, cuando pase el verano veremos qué opciones tenemos, pero pinta feo", reconoce Marcos. "Entiendo que una sala en un sótano causa mucho miedo a los técnicos municipales, que no pueden dar una licencia porque sí y es normal que nos aprieten para que todo sea perfecto", explica el hostelero, comprensivo. "Hemos presentado otro preproyecto y ahora queda que se entiendan nuestros arquitectos con los arquitectos municipales".

Doce años de música gratis en el Lérez

Con la reciente cancelación del Season Fest porque "se parecía a todos los demás festivales" y los repetitivos carteles de todos los eventos que tendrán lugar este verano en Galicia, sorprende que un festival de pequeño formato y gratuito se conserve con el mismo espíritu que en su primera edición. "El festival da alegrías y mucho buen rollo, pero no da dinero", ríe Marcos: "No es sostenible si no tenemos apoyos, por eso insistimos tanto en que el público no haga botellón y cuide el entorno, algo que también tratamos de hacer nosotros con el montaje".

Para Rivas y su equipo, es esencial que el Concello siga cediendo la llla do Covo, un espacio emblemático de Pontevedra cuya naturaleza está protegida. "Es de por sí un espacio tan bonito y tan agradable que hace ya mucho, aunque los 18 años de historia de la Sala Karma también hacen muchísimo", explica. "Las productoras con las que hemos trabajado siempre nos están dando mucho cariño y por eso contamos con artistas de la talla de Nena Daconte, por ejemplo", explica Marcos en referencia a uno de los conciertos de apertura del festival la noche del viernes.

"Es el festival del buen rollo", insiste Marcos Rivas, que también se esfuerza por que todos los años haya un espacio dedicado a las familias con conciertos para el público infantil y actividades para los más pequeños de la casa. "Este año, además, tendremos una zona infantil dentro del espacio gastronómico", explica. "Hay gente que no quiere que se haga el festival porque creen que vamos a estropear el espacio, pero nos esforzamos mucho en que eso no pase y creemos que, en general, gusta mucho lo que hacemos y tenemos un público fiel".

Un homenaje a la Sala Karma

A pesar de que Marcos repite mucho eso de que "la Sala Karma no ha cerrado definitivamente", este Surfing the Lérez es su pequeño homenaje a su "bebé" favorito. Uno de los escenarios, de hecho, lleva el nombre de la sala de conciertos, una de las más emblemáticas de las últimas décadas en Pontevedra, que con su cierre dejó huérfanos a los amantes de la música en directo. También estarán en el festival algunos de los DJs residentes de Karma, que cerrarán las noches como lo hacían en el mítico local.

"Si pudiésemos reabrir en otro sitio ya no sería la Sala Karma y Pontevedra necesita un Karma: nos falta poder contar con Love of Lesbian, con Arde Bogotá, con Izal... todos estos grupos pasaron por la sala antes de ser enormes y vinieron porque trabajábamos bien, con buenas relaciones con los artistas, una buena programación y una buena comunicación, moviéndonos mucho en redes sociales", insiste Marcos.

Actualmente, con Karma sin muchas posibilidades de futuro y haciendo "cosas pequeñas" en otros locales, ha sabido revitalizar también a zona del Campillo de Santa María con El Panderetas. "Hacemos sesiones vermú con música en directo y sustituye un poco al Pequeño Karma, mientras seguimos haciendo cosas con la promotora Jack-Jack, encargada entre otros del Galegote Rock o el evento Cabos Soltos con el Concello de Pontevedra". Aunque no haya una Sala Karma en Pontevedra, Marcos Rivas tiene claro que habrá "buen Karma" para mucho, mucho rato.