Andrés Millán (Lawtips): "¿Hay algún político hoy que sea referente para algún joven? Lo dudo mucho."

Hoy traemos al abogado más mediático de España qué, para quién no lo sabía, es gallego. Nacido en Santiago, criado en Coruña y estudiante universitario en Vigo. Andrés Millán se ha convertido en el abogado de TikTok, de Linkedin y de Instagram, con la cuenta Lawtips.

En sus plataformas nos acerca las nociones jurídicas elementales a los más jóvenes y comenta asuntos de actualidad con su particular divulgación jurídica. No es fácil ser uno de los influencers más reconocidos usando el derecho como materia prima.

Es mucha responsabilidad manejar una línea editorial, la tuya propia, con tanto alcance ¿Cómo lo llevas?

Gracias por la entrevista, es un placer enorme. ¡Lo llevo genial! He descubierto que la clave es ser lo más transparente posible. Si lo eres, si no tienes nada que ocultar y no tienes segundas intenciones (ni intereses ocultos) el peso de la responsabilidad se hace mucho más liviano.

Porque yo sé que cada contenido que cree lo va a ver mucha gente, y que puede ayudar a mucha gente, y por eso lo repaso varias veces y uso fuentes fiables que tras más de 4 años creando contenido ya tengo bastante afianzadas. Pero, pese a ello, nadie es perfecto y puedo meter la pata.

Pero repito, si la meto, no pasa nada, subo otro vídeo y señalo el error, la gente (razonable) lo entenderá. Los que no sean razonables y piensen que una persona no debe equivocarse nunca o directamente sean críticos de sofá que siempre tienen una puntilla que meter… pues no me importa su opinión.

¿Cómo fueron los comienzos? ¿Te imaginabas mientas estabas en la Universidad de Vigo ser un referente en la divulgación jurídica a nivel internacional con apenas 30 años?

Empecé con 23 años mientras hacía el máster de abogacía, y sabía en cierta forma, presentía, que iba a funcionar ya que el derecho son las reglas del juego al que todos jugamos y que afecta a todo el mundo (desde un inquilino hasta una señora que contrata una hipoteca, un autónomo o un empleado…).

Lo que no imaginaba es que funcionaría tan bien y tan rápido. Se juntó un buen timing junto con muy poca competencia. Ahora ya me he habituado, pero fue subir el primer vídeo (sobre la okupación), tener un impacto masivo y desde ahí no poder parar hasta hoy… 4 años sin parar de subir vídeos.

Nunca me había imaginado de pequeño lo que sería, solo sabía que los trabajos normales en general me parecían aburridos y que me encantaría hacer algo que me divirtiera, con lo que aprendiera cada día y me diera libertad, y así estamos ahora mismo.

Te tiene que encantar, yo me levanto cada día con ganas de trabajar, de buscar info, de grabar vídeos, de ayudar, de trabajar, de montar nuevos negocios… y todo ello en mi caso bebe de mis redes sociales.

Andrés Millán

¿Cómo ves a la GenZ? Tienes millones de jóvenes interactuando diariamente contigo…

Obviamente hay de todo, pero en base a mi experiencia (yo también soy GenZ) y lo que me comentan amigos, y seguidores de todos los colores:

Sin realización profesional, difícilmente puede haber desarrollo personal completo. El trabajo supone 1/3 de nuestra vida y actualmente hay pocos trabajos que satisfagan a los de nuestra generación, porque encima los salarios en términos reales son bajísimos.

Sin un buen salario, difícilmente puedes apreciar el resto de cosas del trabajo.

Por otro lado, el sistema educativo está obsoleto y todavía no hay mucha gente con mente abierta y ganas de innovar, lo que nos hace poco productivos, poco tecnológicos, como empleados y como empresarios. Y en parte, redunda en estos bajos salarios, y encima en tareas mecánicas y aburridas.

Entonces, el hecho de que los jóvenes seamos más inconformistas que antes, queramos un trabajo que nos realice, que nos dé libertad y flexibilidad y un buen salario pero como esto, apenas se puede conseguir en nuestro país. Estamos obligando a los jóvenes a vivir compartiendo piso hasta los 30 años y dependiendo de sus padres o de un bono alquiler y otras ayudas, y esto hace que la gente, y la Gen Z en particular, se sienta cansada, harta, perdida.

Lo que no quita que muchos de nosotros también tengamos culpa por creernos la mentira (anteriormente cierta) de que se podía acceder a un buen trabajo con un título y sin apenas experiencia profesional en paralelo a la carrera, ni ser espabilado y tener ganas de aprender y ascender en tu empresa.

Si quieres que te vaya bien tienes que tomar responsabilidad. Y tener suerte, obvio, pero la suerte suele llegar si estás en el sitio para recogerla, trabajando o pensando de forma inteligente.

Eso sí, muchos se están dando cuenta de que puedes construir tu propio camino que no encaja con los predeterminados. Puedes ser un divulgador de física en redes sociales o crear un SAAS que sea una IA para abogados.

Y la clase política, ¿son buenos líderes y referentes para los más jóvenes?

La clase política es pésima.

El sistema político actual de incentivos cortoplacistas que solo permite subir a los que están dispuestos a traicionar a sus compañeros y mentir a sus electores / nunca implementar ninguna medida perjudicial en el corto plazo (aunque beneficie en el largo), y sobre todo cómo poco a poco las altas instancias del poder judicial están cada vez más controladas, derivando en una casi impunidad de los políticos ha conducido a que tengamos una clase política desastrosa.

No hay un solo político que no me haya decepcionado, ni de los de hace años ni de los que se supone que “van a cambiarlo todo”.

Pésimo, y lo hemos visto con su gestión de la DANA en Valencia también. Sin un cambio del sistema de incentivos, no tendremos buenos políticos y mucho menos referentes.

¿Hay algún político a día de hoy que sea referente para algún joven? ¡Ja, ja! Lo dudo mucho.

¿Qué es para ti la marca personal? ¿Cómo la trabajas?

Es cómo te ven los demás, lo que transmites.

Igual que una marca comercial, pero las personas conectamos mejor con las personas. Por eso el CEO de instagram sale en los vídeos explicando las novedades, Elon Musk tiene más seguidores que las cuentas de todas sus empresas juntas, etc...

Se trabaja, si quieres que dure en el largo plazo, siendo sincero y coherente.

Hablando bien de lo que consideras correcto y hablando mal de lo que consideras incorrecto (esto es muy importante y pocos creadores de contenido lo hacen) y no dejándote comprar por nadie ni haciendo publicidad a productos en los que no crees.

Si quieres durar, tienes que ser alguien de fiar.

Ahora que tienes una gran capacidad de influencia, ¿qué impacto te gustaría dejar en el mundo?

Me encantaría que la gente conociera sus derechos, la mayor cantidad de gente posible: lo que deberían enseñarnos en el colegio (hacer la renta, optimizar impuestos, comprar una casa, derechos como arrendador e inquilino, herencias, consumidores…).

Quiero que todos nos demos cuenta de que la información es poder y que tengamos pensamiento crítico, sin comprar packs ideológicos. Que nos cuestionemos las cosas y tengamos la mente abierta. Esto es lo que intento transmitir, no solo derecho si no también unos valores que te comento en la siguiente pregunta.

¿Cuáles son los valores que mejor te definen?

Soy positivo, alegre, estoico, deportista, antifrágil y me encanta ayudar y aprender de todo en general, me gusta estar informado. Pero también odio que me la líen, a mi, a los míos o a los ciudadanos en general y ahí me pongo más duro.

Lo que dices tiene mucho alcance. ¿Te metes en muchos problemas? ¿Alguna vez has pasado por un momento de crisis?

Me meto en muchos problemas, porque no se puede hacer un solo vídeo que tenga impacto, o proyecto, sin enfadar a unos pocos. Si haces muchos vídeos, enfadas a muchos, jajaja. El único que no enfada a nadie es el que no hace nada.

Pero no hay problema, es parte del juego y es aprender a darle valor a las críticas constructivas y aprender de ellas y pasar totalmente de las destructivas.

No es fácil, y efectivamente alguna vez he subido algún vídeo más polémico, o me he equivocado en algún dato relevante y la gente se me ha echado encima, pero considero que esto me ha hecho madurar mucho y diferenciar las opiniones que me importan y los auténticos problemas y crisis de las tonterías.

Y que te critiquen por un vídeo, suele ser una tontería. Las crisis suelen ser más por problemas en mi empresa, clientes mal atendidos… esas cosas sí son serias y son las que me preocupan, pero se gestionan y punto.

De nuevo, nada comparado con un problema de salud o familiar. Conocer tantos luchadores, gente con ELA, por ejemplo, me ha ayudado a relativizar todos los problemas.

Preguntas y respuestas cortas:

Un lugar para vivir: Cualquier sitio de playa que tenga olas y un tiempo decente. Cerdeña por ejemplo, que es donde hice el Erasmus, me ha encantado. Algunas zonas de Portugal también. Bali mola pero no viviría ahí, demasiado calor ya.

La virtud que más valoras en las personas es… Que tengan ganas de vivir. En un sentido amplio.

La persona que más te ha enseñado: Mi novia sobre equilibrio mental y físico, mi mejor amigo sobre darlo todo por perseguir tus sueños y tener habilidades sociales y mi padre sobre organización y compromiso.

¿ADE o Derecho? La carrera de derecho me parece mucho más útil para cualquiera en general. No hay una sola interacción que se pueda dar entre personas en que no intervenga el derecho de alguna forma. En ADE, en mi universidad, poco actualizada, no aprendí prácticamente nada. ADE, a dirigir una empresa, lo aprendes emprendiendo, preguntando, probando, fallando y aprendiendo de los errores.