Navalia inaugura su décima edición en Vigo: "Hemos sabido crecer de forma coherente"

La Feria Internacional de la Industria Naval (Navalia) ha inaugurado este martes su décima edición en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) con más de 600 expositores y 1.200 marcas: "Hemos sabido crecer de forma coherente".

A lo largo de esta mañana, Europa Press informa de que han sido miles los profesionales que han acudido al primer día de feria, al cual también han asistido representantes de todas las administraciones.

El acto inaugural arrancó a las 12:00 horas con la presencia de la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, y el presidente de Navalia, José García Costas, entre muchos otros. Sobre las 13:00 horas, dio inicio el acto de arranque de la feria en el pabellón 4 del Ifevi.

El primero en tomar la palabra fue el presidente de Navalia, José García Costas, quien puso en valor todo el trabajo realizado en los últimos 20 años para alcanzar la décima edición de la feria. En su intervención, destacó los más de 600 expositores y 1.200 marcas que se dieron cita esta semana en el Ifevi, subrayando que el evento ha sabido crecer de forma "coherente" con la "realidad del sector" y no "a cualquier precio".

García Costas destacó además el crecimiento internacional que ha tenido Navalia, con un aumento de las empresas llegadas de China y de otros países que se han incorporado por primera vez. El presidente de Navalia también aprovechó su discurso para referirse al preacuerdo de convenio colectivo alcanzado entre las patronales del sector del metal de Pontevedra y Comisiones Obreras y UGT.

García Costas subrayó que la industria necesita "estabilidad" y reconoció su "preocupación" en los últimos días por el desarrollo de la feria, ya que había convocadas huelgas en el metal este martes, miércoles y jueves.

"Momento histórico"

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, puso en valor el peso del naval para el tejido productivo de vigués y gallego, que está en un "momento histórico" y genera más de 14.000 puestos de trabajo directos en la Comunidad.

Ella quiso reivindicar la importancia de Navalia para proyectar de forma internacional a la industria, recordando que un tercio de los encargos de construcción de nuevos barcos en España son captados por astilleros de Galicia.

Tras la conselleira cogió la palabra Antonio Piñeiro Sánchez, Jefe de Estado Mayor de la Armada de España, insistiendo en que las Fuerzas Armadas necesitan una industria nacional capaz de diseñar, construir, mantener y modernizar sus capacidades.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, mostró al Ejecutivo central como "aliado" del sector naval para que pueda desarrollar sus proyectos. Él destacó Navalia como "símbolo" de la capacidad del sector y agradeció el trabajo de todo el equipo de la feria para que pueda desarrollarse.

El encargado de cerrar el acto de inauguración fue el alcalde, Abel Caballero, quien felicitó a García Costas por ser el "alma" de la feria. Él también subrayó la importancia del sector naval para la ciudad. "El transporte marítimo fue y será siempre el núcleo de unión de este planeta", apostilló.