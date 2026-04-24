Vigo acogerá en 2027 el Congreso Internacional de Ingeniería Naval

La 66ª edición del Congreso Internacional de Ingeniería Naval se celebrará en Vigo en 2027, después de que este año Málaga acogiese esta cita que congrega a expertos provenientes del ámbito académico, empresas privadas y de la Armada.

Entre otros temas, en este evento, que cerró su 65ª este viernes, se han abordado los retos a los que se somete el sector marítimo y naval, distribuido en distintas áreas temáticas como defensa, eólica, pesca, mercante, economía azul, cruceros y náutica de recreo.

Además, Europa Press recoge que el congreso ha contado con una zona de innovación destinada a startups y emprendedores de la economía azul que deseen visibilizar sus proyectos ante la industria marítima y conectar con potenciales inversores para su desarrollo.

En su clausura, se ha anunciado que el año que viene el evento se trasladará a Vigo, siendo "uno de los principales polos industriales y marítimos" del país, lo que "refuerza el papel del congreso como punto de encuentro itinerante del sector" en España.