Vigo acogerá en 2027 el Congreso Internacional de Ingeniería Naval
La ciudad será la sede de la 66ª edición de este encuentro de referencia para el sector marítimo, que reúne a expertos del ámbito académico, empresas y la Armada
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La 66ª edición del Congreso Internacional de Ingeniería Naval se celebrará en Vigo en 2027, después de que este año Málaga acogiese esta cita que congrega a expertos provenientes del ámbito académico, empresas privadas y de la Armada.
Entre otros temas, en este evento, que cerró su 65ª este viernes, se han abordado los retos a los que se somete el sector marítimo y naval, distribuido en distintas áreas temáticas como defensa, eólica, pesca, mercante, economía azul, cruceros y náutica de recreo.
Además, Europa Press recoge que el congreso ha contado con una zona de innovación destinada a startups y emprendedores de la economía azul que deseen visibilizar sus proyectos ante la industria marítima y conectar con potenciales inversores para su desarrollo.
En su clausura, se ha anunciado que el año que viene el evento se trasladará a Vigo, siendo "uno de los principales polos industriales y marítimos" del país, lo que "refuerza el papel del congreso como punto de encuentro itinerante del sector" en España.