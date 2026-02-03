Los trabajadores del Puerto de Vigo tendrán un entrenador virtual adaptado al trabajo en la entidad

El Puerto de Vigo contará con un entrenador virtual y con un nuevo espacio para divulgar su potencial y su objeto social. Se trata, en el segundo caso, de un museo que será desarrollado por los propios trabajadores de la entidad y que verá la luz bajo la estrategia Blue Growth y un programa de intraemprendimiento.

Este martes, la institución que preside Carlos Botana dio a conocer los frutos de varios meses de formación y mentoría especializada. "No solo buscamos modernizar infraestructuras, sino también nuestra cultura organizacional", explicó el máximo responsable portuario.

Más concretamente, la entidad apostará por un museo diseñado por los trabajadores Jairo Mera y Noemí Sío, que fueron capaces de fusionar dos conceptos clave: La divulgación histórica y el turismo inteligente.

El nuevo espacio estará ubicado en el recinto portuario y exhibirá la evolución del puerto desde sus orígenes estratégicos hasta su papel actual como motor económico. El museo se apoyará, además, en una solución tecnológica diseñada por Jairo Mera y consistente en una aplicación que ofrecerá rutas personalizadas y accesibles por el entorno portuario, integrando el patrimonio cultural y natural de Vigo con la actividad comercial del puerto.

Hábitos de vida saludables

Por otro lado, la comunidad portuaria contará con un entrenador virtual para mejorar el estado de salud de su capital humano. Ideada por Alberto López, se trata de una solución tecnológica que actúa como un entrenador virtual, integrando planes personalizados de actividad física y nutrición.

La aplicación está diseñada específicamente para adaptarse a las particularidades del entorno de trabajo de las empresas portuarias, fomentando hábitos de vida saludables desde el corazón de la organización.

Junto a estas propuestas, el programa también ha dado luz verde a iniciativas como el Programa "Ondiñas" de Laura Otero, enfocado en este caso en la orientación laboral y la ruptura de barreras entre la ciudadanía y el puerto.