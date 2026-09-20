Una startup de Vigo desarrolla una moto para personas usuarias de silla de ruedas

Una startup de Vigo quiere que la silla de ruedas no sea un freno para subirse a una moto y ha desarrollado un vehículo de tres ruedas adaptado a personas con movilidad reducida. De esta forma, podrían moverse por la ciudad sin depender de nadie, así como ganar tiempo en los trayectos diarios y tener la capacidad de conducir.

Detrás de este proyecto está la empresa VOAR Motos y la sociedad Astrax Movilidad. El germen de la idea parte de las cabezas de Álvaro Soto Táboas y Florentino Míguez Durán, con un objetivo común: "Que cualquier persona pueda vivir lo que transmiten las dos ruedas, con soluciones diseñadas para garantizar la accesibilidad y la seguridad", indican en un comunicado.

"Muchas personas en silla de ruedas nos decían que echaban de menos algo tan básico como coger la moto e ir a donde quisieran. VOAR nace para devolverles esa independencia", explica Soto Táboas. Y es que la moto VOAR Fold es un vehículo de tres ruedas diseñado para el día a día en entornos urbanos e interurbanos.

Su diseño permite un acceso cómodo y rápido desde la silla de ruedas. Además, cuenta con un sistema de estabilidad y seguridad cuando el vehículo está parado, y una propulsión eléctrica y homologación para circular por la ciudad y sus alrededores.

De esta forma, la empresa destaca que la moto permite "reducir los tiempos de trayecto, ahorrar costes y ganar independencia total en los desplazamientos" frente al coche adaptado o al transporte público. El proyecto cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, Zona Franca de Vigo, el Clúster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA), HTA y BFA, y colabora con organizaciones como ASPAYM y COGAMI.