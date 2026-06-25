Vigo será un coche eléctrico: la marca china Dongfeng presenta un modelo con el nombre de la ciudad

Pocos coches más míticos que el Ibiza, el León o el Toledo. Desde este jueves, Vigo formará parte de esta histórica lista de la automoción. La marca china Dongfeng ha lanzado este jueves un nuevo modelo con el nombre de la ciudad olívica, con motivo del segundo aniversario de la empresa en el mercado español.

El SUV 100% eléctrico 'VIGO' ha sido lanzado junto con el híbrido enchufable 'MAGEPHEV'. Ambos vehículos estarán disponibles para reserva a partir de julio en la red comercial de la marca. Las primeras entregas están previstas para finales de agosto.

En concreto, 'VIGO' es un SUV eléctrico del segmento C, equipado con un motor 120kW (163 CV) y una batería LFP de 51,87 kWh. De esta forma, el vehículo podrá alcanzar una autonomía de hasta 340 kilómetros según el ciclo WLTP.

Su precio de partida será de 29.990 euros, sin incluir descuentos, promociones ni ayudas públicas. Además, admitirá carga rápida en corriente continua, con la que puede recuperar del 30% al 80% de batería en 18 minutos.

Como recoge Europa Press, el director de Dongfeng España, Ignacio Román, ha destacado que el lanzamiento de estos dos modelos supone "la mejor forma de celebrar los dos primeros años de historia de Dongfeng en España". Además, permitirá a la compañía ampliar su presencia en el país.