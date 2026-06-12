Grupo Breogán presenta en Vigo el nuevo Lexus ES, la berlina que redefine el lujo electrificado

Grupo Breogán, a través de Lexus Galicia, su concesionario oficial en la comunidad, presentó ayer en Vigo el nuevo Lexus ES. El evento reunió a clientes, representantes del tejido empresarial gallego y colaboradores, que pudieron descubrir en primicia una berlina que aúna diseño, confort, innovación y electrificación en una propuesta de movilidad premium.

Desde la apertura de puertas, las instalaciones de Lexus Vigo se transformaron en un espacio diseñado para sorprender a los asistentes. Una cuidada ambientación, música en directo y una propuesta gastronómica de inspiración japonesa acompañaron una tarde marcada por la cercanía y la atención personalizada.

Pero, el momento más esperado de la tarde llegó con la presentación del nuevo Lexus ES. Los asistentes pudieron descubrir una berlina que evoluciona la línea de diseño de la marca, con una imagen más moderna y una mayor sensación de amplitud y confort en el habitáculo. La presentación estuvo marcada por la filosofía Omotenashi, el concepto japonés de hospitalidad que inspira a la marca.

Pablo Conde, gerente de Lexus Galicia, dio a conocer algunos de los aspectos que definen esta octava generación, concebida para ofrecer una conducción más cómoda y agradable, así como un equipamiento tecnológico pensado para facilitar el día a día de conductores y pasajeros.

Piedra angular de la marca desde 1989, el nuevo ES representa la reinvención más radical de su historia: mayor tamaño -5.140 mm de longitud- y una propuesta que combina rendimiento eléctrico, lujo y tecnología de vanguardia para el conductor más exigente.