Empleados de Stellantis Vigo denuncian la "cara oculta" de la compañía: estrés, ansiedad y precariedad

Trabajadores de Stellantis Vigo han dicho basta y han denunciado la "cara oculta" de la empresa. Este martes se han concentrado ante las puertas de la fábrica para criticar "precariedad, estrés" y "cargas de trabajo insostenibles" que sufren.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, decenas de trabajadores se han manifestado, convocados por la CUT, para exponer la "realidad" de sus puestos, con "estrés, ansiedad, agotamiento y precariedad". Situación que dista de la "motivación, bienestar y satisfacción" que "vende" la compañía.

En este contexto, la delegada de Prevención, Rosana Comesaña (CUT), ha lamentado que Stellantis "no reconozca las enfermedades profesionales". En una planta con más de 6.000 trabajadores y casi 700.000 horas de bajas en 2025, "solo se han reconocido 8 enfermedades laborales", ha afirmado.

"El resto se catalogan como enfermedades comunes", ha criticado. Según recoge Europa Press, Comesaña también ha solicitado una reducción de los ritmos de trabajo y "encuestas reales" a los empleados.

Además, ha explicado que esta situación se traduce en la cantidad de personas que quieren abandonar la factoría cuanto antes, acogiéndose a los planes de extinción de empleo propuestos por Stellantis incluso perdiendo gran parte de sus prestaciones.