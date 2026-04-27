La Galiexpo MotorShow conquista Vigo con 27.000 aficionados y espectaculares shows de drift

La Galiexpo MotorShow se despide de la ciudad de Vigo tras tres intensas jornadas en las que ha reunido a cerca de 27.000 aficionados del motor y superando el número de marcas participantes. La XVIII edición del salón del motor se celebró los días 24, 25 y 26 de abril en el Ifevi con exhibiciones de preparaciones de vehículos, motorsport, campers, motocicletas o deportivos de altos vuelos.

Los asistentes al evento pudieron ver de cerca coches que se acercan al millón de euros, preparaciones de una calidad que rivaliza con la de las propias marcas, una concentración de Volkswagen Golf GTI con cerca de cien unidades o hasta 20 Mustang o el mítico deportivo americano que cuenta con sus fieles seguidores.

Sin embargo, la joya de la corona de la Galiexpo MotorShow fueron los espectaculares shows de Drift. Se celebraron cinco pases que han logrado congregar a miles de espectadores ávidos de derrapajes, humo y el chirrido ensordecedor de neumáticos al límite de su aguante. En total han sido ocho pilotos de España y Portugal los que lo han dado todo sobre la pista del Pabellón 3 del recinto ferial IFEVI.

También el mundo profesional

Como ediciones anteriores, Galiexpo ha querido volver a unir ocio y negocio, con cien empresas expositoras de todo el mundo que mostraron sus productos al público.

La parte profesional de la XVIII edición de Galiexpo MotorShow también contó con las distintas charlas celebradas el viernes y sábado, destacando sobre todo la presencia del director general de la Federación Internacional de Automovilismo, Alberto Villarreal, o del empresario Fernando Vega de Seoane, muy conocido por su presencia en redes sociales y por sus mensajes motivadores.