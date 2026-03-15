MotorOcasión cierra en Vigo con la venta de 500 unidades

MotorOcasión cierra su XXVI en el IFEVI de Vigo con un balance de 500 unidades vendidas -que podrían incrementarse en las próximas semanas, cuando se culminen algunas de las operaciones iniciadas durante la feria. Durante este evento, los principales concesionarios de la comarca han puesto a disposición del público una amplia oferta de vehículos con condiciones especiales.

Según la organización, durante los días que duró el salón, éste registró "una notable afluencia de público". Desde la tarde del jueves, "miles de visitantes" recorrieron el recinto, atraídos por las oportunidades de compra y la posibilidad de comparar una amplia variedad de modelos en un mismo espacio.

Así, el IFEVI congregó a 1.200 vehículos en exposición de distintas marcas, segmentos y precios. La oferta incluyó desde modelos accesibles, como un Citroën C3, por 7.990 euros, o un Fiat Panda, por 8.490 euros, hasta vehículos de gama alta, como un Porsche 911 GT3, por 209.900 euros o un Alpine A110S, por 78.950 euros.