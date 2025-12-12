Stellantis Vigo prorroga el ERTE para 2026: máximo de 75 jornadas de suspensión por trabajador

La dirección de Stellantis en Vigo y sindicatos han acordado este viernes prorrogar el expediente de regulación de empleo temporal de empleo (ERTE) para 2026. Esta medida supondrá hasta 75 jornadas de suspensión por empleado, al igual que en el presente año.

Tal como han informado fuentes de la compañía a Europa Press, tras el cierre del periodo de consultas con el Comité de Empresa, esta mañana se ha firmado la prórroga. La factoría viguesa cuenta con el informe favorable de SIT y UGT, que suponen la mayoría de los miembros de la parte social que componen la comisión negociadora.

"Se mantienen las condiciones recogidas en el acuerdo del ERTE 2025, sobre el máximo de jornadas de suspensión solicitadas, personas incluidas en el expediente y garantías económicas", han apuntado las mismas fuentes.

Asimismo, según informan sindicatos, este viernes la empresa también ha presentado la propuesta final del calendario laboral para el próximo ejercicio. Una propuesta final donde la dirección "ha aceptado la mayoría de las peticiones que se le habían trasladado", según ha destacado Comisiones Obreras.

Precisamente, CC.OO. es una de las organizaciones sindicales que no firmó el acuerdo de ERTE, al entender que un calendario de alta producción como el aprobado "choca de pleno con la petición de prorrogar el expediente un año más". La CIG también ha criticado el ERTE, al ser "incongruente" con un calendario productivo que prevé "una actividad casi continua a lo largo de todo el año".