Ya es oficial: el Gobierno te da hasta 3.000 euros para sacar el carnet de conducir si estás en esta lista

El Consejo de Ministros ha aprobado, el pasado 11 de noviembre, un Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que regula la concesión directa de subvenciones de hasta 3.000 euros por persona para obtener el permiso de conducir de las clases C y D para camión y autobús.

¿Quiénes se pueden beneficiar? Te despejamos todas las dudas sobre esta nueva ayuda del Gobierno para obtener una rebaja muy importante en la cuantía que supone el hecho de sacarse el carné de camión o autobús, para la que se ha destinado un presupuesto de 500.000 euros.

Nueva ayuda de hasta 3.000 euros

Con la aprobación de este nuevo Real Decreto, se establece la concesión directa de subvenciones de hasta 3.000 euros por persona para facilitar la obtención de los permisos de conducción de los grupos C y D, necesarios para conducir camiones y autobuses.

La medida, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, forma parte del Plan Reconduce, una estrategia destinada a atraer nuevos conductores profesionales ante la creciente demanda del sector del transporte de carretera.

Estas ayudas están dirigidas a las siguientes personas:

Aquellas que ya disponen del título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera

Quienes estén cursando el segundo año de dicha formación

Las que dispongan del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para la conducción de determinados vehículos destinados al transporte por carretera

Los beneficiarios deberán matricularse en una autoescuela para obtener el permiso C o D, pudiendo optar además al permiso B, "teniendo que obtener en todo caso uno de estos dos últimos", aclaran desde el Ministerio.

La subvención cubrirá los gastos de formación, las tasas del examen, los costes de expedición del permiso y el certificado psicotécnico, lo que supone un importante alivio económico para los interesados en obtener este permiso.

"Recientes estudios de la Comisión Europea han puesto de manifiesto la demanda de medio millón de conductores profesionales en la UE. Trasladando estas cifras a nuestro país, en España se requieren unos 30.000 conductores de camión y en torno a 4.700 conductores de autobús", indican desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Por ello una ayuda económica como esta es de gran importancia y valor para la mejora de esta situación.

Plazo de obtención

El plazo para solicitar estas ayudas será de 2 meses desde que el Real Decreto entre en vigor, es decir, hasta el 12 de enero de 2026. Una vez concedida la subvención, tendrás 1 año para obtener el permiso, ampliable a 6 meses si existe una causa justificada.

Las solicitudes se tramitarán por orden de llegada, aunque se priorizará primero a quienes tengan el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, luego a quienes hayan completado el primer curso de esta formación y, por último, a quienes cuenten con el CAP.