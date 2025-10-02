Dos leyendas de la Fórmula 1 se reúnen muy cerca de Vigo en un evento único para los amantes del motor

Los gallegos aficionados al mundo del motor están de suerte: desde el 3 y hasta el 5 de octubre vuelve a EXPONOR (Matosinhos), autoClássico Porto 2025, el mayor salón de vehículos clásicos de la Península para celebrar su XXII edición.

Este evento que tiene lugar en la localidad portuguesa de Matosinhos, a un paso de Vigo, se perfila como una de las más multitudinarias hasta la fecha, con más de 70.000 m² de exposición y la participación de miles de expositores y aficionados de toda Europa.

Dos leyendas en una cita única

Fittipaldi en otra edición de autoClássico Cedida

Es un evento al que asisten cientos de gallegos aficionados al mundo del motor, pues es una gran oportunidad para ver, en un solo fin de semana, cientos de coches y motos que raramente se pueden ver juntos en un mismo espacio.

Junto a las exposiciones de vehículos clásicos y la venta de todo tipo de productos y servicios del sector, el sábado 4 se contará con la presencia de 2 nombres legendarios de la Fórmula 1: Emerson Fittipaldi (doble campeón del mundo) y Riccardo Patrese (con 256 Grandes Premios disputados).

Patrese Cedida

Ambos participarán en diversas actividades dentro del salón, ofreciendo a los fans una oportunidad irrepetible para verlos en persona, hacerse fotos y compartir su pasión por el mundo del motor.

La entrada al autoClássico Porto también permite acceder a dos eventos integrados que mejorarán, y mucho, la experiencia:

Exclusive Top Cars : una zona dedicada a los superdeportivos más exclusivos, con presencia de marcas de lujo, así como aeronaves y lanchas de alta gama

: una zona dedicada a los superdeportivos más exclusivos, con presencia de marcas de lujo, así como aeronaves y lanchas de alta gama MotorXperience: espacio dedicado al automovilismo real y virtual, con simuladores de última generación, campeonato de pericias y ambiente de paddock

Espectáculo dentro y fuera del recinto

Vehículo clásico Cedida

Como cada año, cientos de visitantes acudirán con sus propios vehículos clásicos, formando una gran concentración popular que también podrá visitarse en el exterior de Exponor.

El autoClássico Porto abrirá el viernes de 15:00 a 20:00 horas (hora portuguesa), y el sábado y domingo de 10:00 a 20:00 horas. Las entradas están disponibles en este link, con un precio entre 10 y 15 euros y acceso a todas las áreas del salón.