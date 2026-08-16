Venden una aldea con 11 casas, jardines y piscina con "gran potencial" para uso turístico o residencial

Esta es una de las viviendas que forman parte del conjunto a la venta en Ourense Aldeas Abandonadas

Emprender una nueva vida en el rural es el sueño de muchas personas. La pandemia de la Covid-19 transformó nuestra manera de entender nuestra vida y, en este contexto, portales como Aldeas Abandonadas ofrecen interesantes oportunidades para quienes buscan empezar de nuevo en un entorno rural.

Uno de los anuncios más destacados de esta inmobiliaria es la venta de una aldea completa en Ourense, formada por un conjunto de edificaciones situadas en un entorno natural privilegiado. La propiedad cuenta con 40.000 metros cuadrados (m2) de terreno y un total de 11 viviendas.

La propiedad cuenta con 11 viviendas, 44 dormitorios y 21 baños

Instalaciones y vistas de la aldea en venta en Ourense Aldeas Abandonadas

"Una propiedad singular con gran potencial para uso turístico, residencial, social o comunitario". Con estas palabras, el portal Aldeas Abandonadas anuncia la venta de este singular conjunto por un precio de 850.000 euros. Aunque se trata de una cifra elevada, las características de la propiedad hacen que la oferta resulte muy atractiva.

La aldea cuenta con 2.160 metros cuadrados (m2) construidos, distribuidos en 44 dormitorios y 21 baños, además de una capilla, un economato, un dispensario y dos almacenes. El edificio principal, de 668 metros cuadrados, dispone de zonas comunes, cocinas, duchas y amplios espacios abiertos.

En total, el conjunto está formado por 11 viviendas, algunas de ellas listas para entrar a vivir y otras que requieren trabajos de reforma. Tres gozan de un buen estado, mientras que las ocho restantes precisan una modernización. "Algunas viviendas son unifamiliares y otras divididas en A y B, con entre 3 y 8 dormitorios".

En lo que a instalaciones anexas se refiere, la propiedad dispone de una capilla original (68 m2), un economato (59 m2), un dispensario (32 m2) y dos almacenes de diferente tamaño (133 y 75 m2).

Amplios jardines y zona de juegos

En las imágenes que Aldeas Abandonadas Inmobiliaria adjunta en el anuncio se puede apreciar el aspecto exterior de las viviendas y su entorno. La propiedad cuenta con amplios jardines y zonas verdes, una zona de juegos, una pequeña piscina o estanque para refrescarse y unas privilegiadas vistas al paisaje que la rodea.

Es ideal para proyectos turísticos rurales, como centro de retiros o actividades en grupo, como residencial o cohousing y para inversores que buscan una propiedad única y versátil. El anuncio no detalla la ubicación concreta, pero la aldea pertenece a la provincia de Ourense y cuenta con buena accesibilidad y un entorno natural de gran belleza.