Julio Iglesias vende su mansión de Galicia de más de 1.500 m2 construidos: precio a consultar

Julio Iglesias ha puesto a la venta la mansión que compró hace algo más de un año en Galicia. La propiedad, situada en el municipio ourensano de Piñor, perteneció anteriormente al exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas.

La información fue adelantada por el periodista Kike Calleja el pasado sábado en el programa Fiesta, presentado por Emma García. Aunque según Jaleos del Corazón en su día fue valorada en 4 millones de euros, el precio de venta no aparece publicado y solo se facilita a los interesados que contacten directamente con la agencia.

1.500 m2 construidos, lago artificial y piscina

Julio Iglesias adquirió hace poco más de un año una espectacular mansión que destaca por su combinación de arquitectura tradicional gallega, lujo y privacidad. La propiedad se encuentra en una finca de 16.000 metros cuadrados cerrada por muros de cantería y rodeada de árboles.

A principios del verano de 2025, saltó la noticia de que Julio Iglesias y su mujer Miranda Rijnsburger, exmodelo neerlandesa, habían adquirido esta nueva mansión en la que ya había residido con anterioridad el exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas.

Tal y como señaló ¡Hola! hace unos meses, Julio Iglesias la definió como "una casa bellísima en mitad del campo". Con esta compra, el popular artista se acercaba al lugar que vio nacer a su padre, y en el que pasó largas estancias durante los veranos cuando era pequeño. Ahora, la vivienda está a la venta en el catálogo de la inmobiliaria de lujo Lucas Fox.

La vivienda principal cuenta con una superficie construida de 1.637 m2 distribuidos en varias plantas comunicadas tanto por una elegante escalera de piedra como por un ascensor. En su interior cuenta con amplios salones con chimeneas, biblioteca, un gran comedor y una cocina.

La zona de descanso tiene siete dormitorios y trece baños, destacando su increíble suite principal, equipada con dos vestidores independientes, techos de madera maciza de castaño, chimenea y dos baños privados. Además, dispone de varios espacios dedicados al ocio, destacando una bodega con cocina, gimnasio, sala de estar, varias zonas de descanso y un amplio garaje.

En el exterior, la finca cuenta con un lago artificial, una gran piscina, una construcción independiente destinada a invitados con dos dormitorios, salón y cocina, y otra casa junto a la piscina equipada con jacuzzi, zona chill-out y cocina exterior.