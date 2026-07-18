El exclusivo nuevo edificio en el corazón de Sanxenxo: vistas a la playa de Silgar, terraza y plaza de garaje

El sector inmobiliario en Galicia continúa creciendo con promociones de obra nueva que buscan dar respuesta a la elevada demanda de vivienda existente. En este contexto, Sanxenxo (Pontevedra), uno de los destinos turísticos más destacados de Galicia, amplía su oferta residencial con proyectos de obra nueva que transformarán el mercado inmobiliario de la localidad.

Entre ellos destaca Terrazas de Silgar, una promoción exclusiva cuyas obras están previstas para el primer trimestre de 2027. El edificio se ubicará muy cerca de la playa de Silgar, uno de los arenales más emblemáticos y mejor valorados de Galicia.

40 viviendas con plaza de garaje

Infografía del interior de una vivienda de Terrazas de Sanxenxo Idealista

Terrazas de Silgar es una promoción de obra nueva situada en una ubicación privilegiada a escasos metros de la playa de Silgar, en Sanxenxo (Pontevedra). En total, contará con 40 viviendas exclusivas en régimen de cooperativa, todas ellas con plazas de garaje.

Las viviendas tendrán entre 1 y 4 dormitorios, por lo que es una promoción perfecta tanto para familias con niños, parejas o para quien quiera disponer de una segunda vivienda en una de las localidades más demandadas de las Rías Baixas para disfrutar del verano en la costa gallega.

Uno de sus principales atractivos son sus "terrazas infinitas y áticos únicos" con una altura de 7 plantas. Desde estas podrás disfrutar de unas vistas privilegiadas sobre el Atlántico y del paseo marítimo de la playa de Silgar, siempre tan repleto de gente, sobre todo en los meses de verano debido a la gran afluencia de turistas.

Según se avanza en su web, se encuentra a 100 metros de la playa de Silgar y del famoso Club Náutico de Sanxenxo, a 200 metros del centro del municipio y a menos de 2 kilómetros del hospital.

Su combinación entre ubicación perfecta, diseño moderno y variedad de tipologías convierte a Terrazas de Silgar en una opción especialmente atractiva tanto para vivir durante todo el año como para disfrutar de una residencia vacacional en la costa gallega.

Próximos pasos en Terrazas de Silgar

Infografía del edificio Terrazas de Sanxenxo ALQ Homes

Terrazas de Silgar es un proyecto de la promotora y gestora inmobiliaria ALQ Homes. La promoción se encuentra en fase de comercialización bajo el modelo de cooperativa, lo que permite a los futuros propietarios incorporarse al desarrollo de las viviendas mientras avanza el proyecto.

En la información pública disponible de la promotora indican que las obras comenzarán el primer trimestre de 2027 y que la estimación de entrega de llaves será el cuarto trimestre de 2028.

Si te interesa la promoción, no pierdas la oportunidad de ponerte en contacto con ALQ Homes para hacerte con una de estas 40 viviendas exclusivas junto al mar.