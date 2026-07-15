Venden una casa de 469 m2 por 294.000 euros: "Tiene 5 dormitorios, 2 salones, cocina de leña y biblioteca"

El mes de junio se ha cerrado con una nueva subida mensual del precio de la vivienda en venta en Galicia del 1% hasta establecerse en 1.587 euros/metro cuadrado (m2).

Las opciones para encontrar una vivienda buena, bonita y barata son cada vez más escasas. Aun así, todavía existen oportunidades para quienes estén dispuestos a vivir en el rural.

469 m2 de casa y 2 hectáreas de terreno

El portal inmobiliario Aldeas Abandonadas ha anunciado la venta de una vivienda de 469 m2 y dos hectáreas de terreno en la provincia de Pontevedra.

Aunque se desconoce la ubicación exacta de la propiedad, la agencia especializada en aldeas abandonadas y casas rurales detalla que se encuentra a 66 kilómetros de Santiago de Compostela.

La finca dispone de una vivienda principal distribuida en dos plantas. En la planta baja se encuentran dos salones, una biblioteca, un despacho, una habitación, una cocina de leña y una lareira, mientras que la planta alta se reserva para los dormitorios, baños y comedor-salón.

En total, la casa cuenta con 5 habitaciones, lo que la convierte en una opción ideal para familias numerosas o para quienes necesiten un espacio adicional para visitas o invitados.

Fue rehabilitada en 1995 y de nuevo en 2004. Sin embargo, se desconoce el estado actual del inmueble, ya que el anuncio no incluye imágenes ni del exterior ni del interior.

Lo que sí se sabe es que la casa se encuentra en una finca de varias hectáreas. La inmobiliaria ofrece dos opciones de compra: una por 294.000 euros, que incluye dos hectáreas de terreno, y otra por 399.000 euros, con un total de 13 hectáreas.

Además, la finca dispone de una amplia zona ajardinada y cuenta con una mina de agua, manantial y lago, arbolado con varios robles y castaños, y un antiguo palomar.

"Bien comunicada y cerca de todos los servicios por el cual pasa el Camino de Santiago", afirma el portal inmobiliario sobre la ubicación de la vivienda.