Galicia sitúa cuatro municipios entre los 25 más baratos de España para comprar vivienda

Galicia cuenta con cuatro municipios entre los 25 más baratos de España para comprar vivienda, según un estudio de Idealista elaborado a partir de su informe de precios del segundo trimestre de 2026.

El más económico de la comunidad es Vilamarín, en Ourense, con una media de 450 euros por metro cuadrado, lo que lo sitúa como el cuarto municipio más barato del país.

La presencia gallega en el ranking se concentra especialmente en la provincia de Ourense, que suma tres localidades: Vilamarín, Leiro y A Merca. La provincia de Pontevedra también aparece representada con O Covelo, donde el precio medio se sitúa en 490 euros por metro cuadrado, por debajo aún de la barrera de los 500 euros.

Así, los municipios gallegos más baratos para comprar casa son:

Vilamarín, Ourense : 450 euros/m²

: 450 euros/m² O Covelo, Pontevedra : 490 euros/m²

: 490 euros/m² Leiro, Ourense : 507 euros/m²

: 507 euros/m² A Merca, Ourense: 528 euros/m²

En todos los casos, los precios se sitúan muy por debajo de la media autonómica. Según los datos recogidos por Idealista, Vilamarín es un 71,6% más barato que la media gallega, mientras que O Covelo presenta una diferencia del 69,1%. En Leiro, la rebaja frente al conjunto de Galicia alcanza el 68,1%, y en A Merca se sitúa en el 66,7%.

A nivel nacional, la fotografía del mercado más barato para comprar vivienda la encabeza Fuente Obejuna, en Córdoba, con 369 euros por metro cuadrado, seguida de Pedro Muñoz, en Ciudad Real, con 377 euros por metro cuadrado. Son los únicos dos municipios españoles por debajo de los 400 euros/m². Tras ellos, además de Vilamarín, aparecen Bembibre, en León, y Espinosa de los Monteros, en Burgos.