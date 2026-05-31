En vigor: si tu vivienda lleva vacía más de 2 años, deberás pagar un recargo del 50% en la cuota del IBI

En Galicia existe una gran cantidad de viviendas vacías, tanto en las ciudades como en municipios repartidos por todo el territorio. Sabiendo esto, la Xunta de Galicia impulsa programas como Fogar Vivo, una iniciativa destinada a movilizar estas viviendas y ponerlas en el mercado del alquiler, con ayudas de hasta 16.000 euros para financiar las obras de adecuación.

Sin embargo, muchos propietarios desconocen que mantener una vivienda vacía durante más de dos años puede conllevar recargos en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), especialmente en aquellos municipios que aplican esta medida para incentivar la ocupación de los inmuebles deshabitados. En Galicia, ciudades como Santiago de Compostela aplican este recargo.

Hasta un 150% de recargo en el pago de la cuota líquida del IBI

La medida se recoge en la Ley 12/2023 y permite a los ayuntamientos aplicar penalizaciones fiscales a los propietarios de viviendas vacías mediante recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que pueden alcanzar hasta el recargo de un 150% de la cuota líquida.

Este incremento podrá aplicarse a inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados durante más de dos años sin causa justificada. La normativa especifica además que debe tratarse, como mínimo, de cuatro viviendas por propietario, salvo situaciones de desocupación temporal justificadas y contempladas por la ley.

"A través de la disposición final tercera se modula el recargo a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI, que podrá aplicarse a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley", indica el texto.

De este modo, la medida está dirigida principalmente a los llamados "grandes tenedores" y no a los ciudadanos que cuentan con una vivienda habitual y una segunda residencia.

Así, este recargo puede ser de entre el 50 y el 150%, en función de la duración de la desocupación y del número de viviendas desocupadas que sean del mismo titular en el término municipal.

El primer nivel establece un recargo del 50% del IBI a aquellos inmuebles de uso residencial "que se encuentren desocupados con carácter permanente", entendiendo por carácter permanente aquellas viviendas que permanezcan desocupadas un plazo superior a dos años.

El segundo nivel sube a un recargo del 100% de la cuota líquida del impuesto siempre que la vivienda permanezca vacía por un período superior a tres años. Finalmente, el porcentaje puede elevarse hasta el 150% en el caso de los "titulares de dos o más inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados en el mismo término municipal".

Excepciones a este recargo

Esta ley contempla ciertas excepciones a la hora de que los ayuntamientos realicen este recargo.