El exclusivo edificio de 14 viviendas en el corazón de Vigo con vistas increíbles: desde 299.000 euros

La promoción de obra nueva en Vigo se presenta como una excelente oportunidad para todas aquellas personas interesadas en adquirir una vivienda nueva que cuente con todas las calidades y en las que no falte de nada.

Una de las promociones que ya tiene varias viviendas reservadas es Sanjurjo Badía 105, un exclusivo edificio de 14 viviendas con arquitectura moderna en el corazón de Vigo, que todavía tiene ocho pisos disponibles.

Ocho viviendas disponibles desde 299.000 euros

Sanjurjo Badía 105, en Vigo sanjurjobadia105.es

Sanjurjo Badía 105, en Teis, se encuentra agendando visitas para enseñar su piso piloto como muestra de lo que serán sus 14 viviendas exclusivas en una de las mejores zonas de la ciudad.

La promoción ofrece viviendas de 1 a 4 dormitorios, perfectas tanto para familias como para parejas o personas que desean vivir en espacios funcionales y con mucha luz natural.

Todas las viviendas destacan por su estilo moderno, acabados de alta calidad y tecnología integrada, diseñada para facilitar las tareas cotidianas y mejorar el confort en el día a día.

Cada hogar ha sido diseñado pensando en la comodidad. Los salones son muy amplios y cuentan con ventanales que permiten la entrada de luz natural. Por su parte, los dormitorios tienen armarios empotrados que optimizan el espacio, mientras que los balcones y terrazas ofrecen vistas espectaculares a la ciudad.

Piso piloto Sanjurjo Badía 105, en Vigo sanjurjobadia105.es

Además, Sanjurjo Badía 105 incluye plazas de garaje, algo esencial debido a su ubicación, acabados premium y sistemas de eficiencia energética A. La promoción dispone de aerotermia centralizada y placas fotovoltaicas, garantizando el ahorro energético y mayor sostenibilidad sin renunciar al confort.

Los alrededores del edificio tienen todo lo necesario, como zonas comerciales, colegios, servicios y espacios verdes, además de estar bien conectado con las principales vías de la ciudad.

Si lo deseas, puedes descubrir el piso piloto mediante una visita virtual 360º en la página web de Higoma o agendar directamente una visita presencial para conocer cada detalle del proyecto en persona.

Además, en la propia web puedes consultar cuáles son las viviendas reservadas y cuáles están todavía disponibles, así como sus precios, que parten de los 299.000 euros.