La Agencia Tributaria saca a subasta un garaje de 135 m2 desde 5.124 euros: está en O Grove (Pontevedra)

Cada vez es más difícil encontrar aparcamiento. Por eso, muchas personas optan por alquilar una plaza de garaje, aunque esta alternativa también resulta complicada debido a la alta demanda y a la escasa oferta disponible.

Ante esta situación, la búsqueda de aparcamiento se amplía a conocidos, portales de internet e incluso la propia Agencia Tributaria, que en determinadas ocasiones saca a subasta plazas de garaje a precios muy asequibles.

Se subasta garaje desde 5.124 en O Grove (Pontevedra)

La Agencia Tributaria acaba de lanzar una subasta de un local destinado a garaje por un precio que no pasa desapercibido. Con una puja inicial de 5.124 euros, sale a subasta un inmueble de 135 metros cuadrados (m2) en el municipio de O Grove (Pontevedra).

En concreto, el garaje se sitúa en el número 171 de la rúa Castelao, en la parroquia de San Martín, en O Grove. Ocupa la planta del nivel -2 y cuenta con acceso desde la vía pública, además de comunicación con el resto de plantas del edificio mediante ascensor.

El garaje se ubica en el número 171 de la rúa Castelao Agencia Tributaria

La superficie construida mide un total de 135,63 m2, mientras que la útil es de 108,15 m2. Según la descripción del anuncio, la propiedad está valorada en 51.246,53 euros, y los licitadores deben constituir un depósito de garantía de 2.562,32 euros.

En este caso, el derecho que se subasta corresponde al pleno dominio del local. En la imagen facilitada por la Agencia Tributaria se aprecia la entrada del garaje en un edificio que aparenta ser prácticamente nuevo.

Además, en el interior puede verse un espacio luminoso, con al menos tres ventanas a pesar de ser un nivel -2, y la presencia de una columna estructural.

La subasta se celebrará a finales de mes, concretamente el lunes 25 de mayo. Teniendo en cuenta el aumento de turistas y que se trata de una zona con mucha actividad, sobre todo en verano, puede ser una inversión interesante para evitar complicaciones a la hora de aparcar.