Se vende un piso en el hotel de uno de los balnearios más emblemáticos de Galicia por 240.000 euros

En el corazón de Galicia, rodeado de naturaleza y con una historia que se remonta al siglo XIX, sale a la venta una pieza única del emblemático Gran Hotel Balneario de Mondariz (Pontevedra), convertido hace años en un edificio con apartamentos de lujo.

Se trata de una propiedad especial en un lugar de ensueño, ideal para quienes buscan desconectar sin renunciar a todas las comodidades y servicios.

A la venta un piso del Gran Hotel del Balneario de Mondariz

Interior del apartamento del Gran Hotel del Balneario de Mondariz, en Pontevedra Pontevende

Este piso en el antiguo Gran Hotel del Balneario de Mondariz se presenta como una opción interesante para quienes buscan una vivienda cómoda en un entorno tranquilo que disponga de todas las comodidades.

Ubicado en una tercera planta con ascensor, cuenta con aproximadamente 78 metros cuadrados bien distribuidos y con buena entrada de luz natural en todas sus estancias. Se encuentra a la venta por 240.000 euros.

La vivienda dispone de 2 dormitorios con armarios empotrados y amplios ventanales, un salón-comedor luminoso, cocina equipada, un baño completo y un aseo. Como ves, todas las estancias óptimas para que no te falte de nada.

La distribución es funcional y pensada para el día a día, sin espacios desaprovechados. Además, cuenta con terraza, un elemento cada vez más demandado por la comodidad que ofrece y la posibilidad de disfrutar del exterior tan ideal del que dispone este piso.

El edificio conserva su carácter señorial, con zonas comunes amplias y una arquitectura muy diferente dentro del mercado actual. A esto se suma su ubicación en Mondariz- Balneario, un entorno conocido por su tranquilidad, sus zonas verdes y la cercanía al río Tea.

Por sus características, puede encajar tanto como vivienda habitual, segunda residencia o, incluso, inversión. No hay dudas de que es una propiedad práctica, bien ubicada y dentro de un inmueble con gran valor histórico.