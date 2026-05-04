La nueva promoción en Sanxenxo (Pontevedra) con viviendas desde 365.000 euros: muy pronto a la venta

El municipio de Sanxenxo, en Pontevedra, contará con un nuevo edificio de cuatro viviendas que ofrecerán todas las comodidades, servicios y un alto nivel de lujo, en pleno centro urbano muy cerca del puerto y de playas como la de Silgar.

Considerada la "Marbella gallega", esta localidad es uno de los destinos más deseados por el turismo durante los meses de verano. Por ello, promociones de obra nueva como esta representan una oportunidad perfecta para que quienes visitan habitualmente la zona puedan adquirir una vivienda en propiedad.

Obra nueva en desarrollo con viviendas desde 365.000 euros

Interior de la vivienda de la promoción de obra nueva en Sanxenxo Ünique

La nueva promoción de obra nueva en Sanxenxo se sitúa en la calle Cesteiros, 11, en pleno núcleo urbano de una de las localidades más dinámicas y demandadas de las Rías Baixas.

Se trata de un exclusivo proyecto residencial de la promotora Buenville que ofrece una oportunidad única para quienes buscan vivir o invertir en este municipio, a escasos metros del puerto deportivo y muy cerca de playas urbanas, así como de una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio.

El edificio se desarrolla en cuatro plantas, con una única vivienda por piso, lo que garantiza privacidad y tranquilidad. En total, la promoción está compuesta por cuatro viviendas de 1 y 2 dormitorios.

Cada vivienda diferencia las zonas de día y de noche, y cuenta con terrazas exteriores que aportan luminosidad. Están diseñadas con sistemas de climatización que permiten mantener una temperatura óptima durante todo el año con un consumo energético reducido.

El edificio dispone, además, de una planta sótano destinada a garajes y trasteros. Asimismo, cuenta con ascensor adaptado que conecta las zonas comunes.

Ubicado entre el puerto deportivo y el ritmo urbano de Sanxenxo, combina centralidad, acceso a servicios y proximidad al mar. Estará a la venta dentro de muy poco, tal y como indica la agencia Ünique.

Superficies construidas desde 66,80 metros cuadrados

Baño de la vivienda de la promoción de obra nueva en Sanxenxo Ünique

Su localización permite desplazarse de forma peatonal y una buena conexión con la vía rápida do Salnés (AG-41), facilitando la comunicación con otros entornos urbanos como Pontevedra, Vigo y el resto de las Rías Baixas.

Estas son las características de las viviendas, así como sus precios: