La oferta de vivienda en venta cae un 20% en la provincia de Pontevedra

La oferta de viviendas en venta se redujo un 20% en la provincia de Pontevedra durante el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, según un estudio de Idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa.

Se trata de un descenso muy superior a la media nacional, que se situó en el 11% en ese mismo periodo. De hecho, solo seis capitales registraron un aumento del volumen de viviendas en venta, todas ellas en grandes ciudades con mercados especialmente dinámicos. Madrid y Málaga lideraron las subidas, con un incremento del 10%, seguidas de Valencia (8%), Sevilla (6%) y, ya a mayor distancia, Santa Cruz de Tenerife y Barcelona, ambas con un crecimiento del 2%.

En el caso de la ciudad de Pontevedra, la caída de la oferta fue más moderada, con un descenso del 10% durante ese mismo periodo.